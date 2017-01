Pietro Lombardi: "Das ist die dreckigste Lügengeschichte der Welt!"

Pietro Lombardi ist außer sich. Der Grund dafür: Das Magazin "InTouch" hatte ihm ein Verhältnis zu Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger nachgesagt. Wütend macht der Castingshow-Sieger seinem Ärger über Facebook Luft: "Die dreckigsten Lügengeschichten der Welt! [...] Wusste gar nicht, dass, wenn eine Person 'Hallo' sagen möchte, man nicht höflich sein darf."

Ein Benefiz-Fußball-Event in Gummersbach ist Ursprung der Gerüchteküche. Einem Insider zufolge seien der Sänger und die Bachelor-Teilnehmerin dort zusammen gesehen worden. "Sie wirkten sehr vertraut, aber auch, als würden sie nicht zusammen gesehen werden wollen", sagte der Vertraute zu " InTouch".



Auch Angelina Heger widerspricht Gerüchten über Beziehung zu Pietro Lombardi



Lombardi aber stellt klar, dass die Story ein "Schuss in den offen [Ofen]" ist. Es laufe nichts zwischen ihm und Angelina. Erst bei seinem 'Stern TV'-Auftritt hatte der Bohlen-Liebling klar gestellt, er habe im Moment kein Interesse an einer festen Beziehung.

Auch die Kuppelshow-Teilnehmerin äußert sich via Facebook: "Ich bin echt erstaunt, was aus einer normalen Begrüßung für eine Geschichte gemacht wird. Glaube, mehr muss man dazu nicht sagen", schrieb Heger.