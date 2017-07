Pietro Lombardi: "Diese Fake-Beziehung nervt mich"

Eigentlich dachte man, der Rosenkrieg der Lombardis sei schon längst vorbei, Pietro hätte sich mit Sarahs neuem Freund abgefunden. Doch ein Gespräch, das der 25-Jährige mit dem Klatschmagazin "Closer" geführt hat, lässt einen ganz anderen Schluss zu: Offenbar hat Pietro die Trennung von der Mutter seines Sohnes Alessio noch immer nicht verwunden.

In der Zeitschrift äußert sich der Sänger ausgiebig zu der Beziehung seiner Noch-Ehefrau Sarah mit Michal T. Und fährt schwere Geschütze auf: "Die beiden sind nicht wirklich zusammen, das ist alles fake", sagt er.

Zwar tauchen die beiden häufig zusammen in der Öffentlichkeit auf und fahren gemeinsam in den Urlaub. Doch dafür hat Pietro eine einfache Erklärung: "Sarah kann einfach nicht alleine sein, die braucht immer irgendwen um sich herum." Er selbst komme dagegen gut alleine klar und sei nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung.

Pietro Lombardi lästert über Michal T.

Gleichzeitig lästerte er über seinen Nachfolger Michal T., der auch sein Vorgänger ist. Es sei ja nicht so, dass Sarah mit Brad Pitt durchgebrannt ist, sagte Pietro der "Closer", "oder einem Mann, der mir das Wasser reichen kann." An Selbstbewusstsein scheint es dem 25-Jährigen offenbar nicht zu mangeln.

Gleichzeitig machte Pietro Lombardi in dem Gespräch deutlich, dass er für seine Ex immer da sei, "mehr als man so in der Öffentlichkeit weiß." Und dann wiederholt er seine Anschuldigung: "Aber diese Fake-Beziehung nervt einfach." Das sei keine Beziehung, die Sarah und Michal führten, das sei "Kindergarten". Er glaube nicht, dass die beiden noch lange zusammen seien.

Sarah Lombardi nahm auf Anfrage von "Closer" kurz Stellung zu den schweren Vorwürfen ihres Ehemannes. Sie könne verstehen, dass Pietro ihre Beziehung so nicht akzeptieren könne, Michal sei ein rotes Tuch für ihn. Dann sagt sie einen Satz, der zeigt, dass es ihr vor allem um Versöhnung geht: "Wir wollen alle, dass in der ganzen Sache endlich Ruhe einkehrt."