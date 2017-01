Sollten ihn die Schlagzeilen der vergangenen Tage getroffen haben, sah man es ihm nicht an. In altbekannter Strahle-Manier zeigte sich DSDS-Barde Pietro Lombardi am vergangenen Sonntag gut gelaunt bei einem Benefiz-Fußballspiel in Gummersbach, organisiert von Fußballprofi Lukas Podolski. Dass Pietros Künste auf dem Fußballplatz dabei eher von geringem Interesse für die anwesenden Reporter waren, muss ihm bewusst gewesen sein. Nur einen Tag zuvor waren neue Fotos seiner Ex-Frau Sarah Lombardi aufgetaucht, die darauf beim Turteln mit ihrer eigentlich-Ex-aber-irgendwie-doch-noch-nicht-so-ganz-beendeten Affäre Michal T. im Disneyland Paris zu sehen war. Ein Raunen ging durch Deutschland - die brennendste Frage: Was sagt Pietro zu Sarahs neuem Liebesglück?

"Ich denke, dass sie zusammen sind"

Anstalten, die Gerüchte um die neue Beziehung seiner Ex-Frau nicht zu kommentieren, machte Pietro deshalb erst gar nicht. Schon kurz nach Auftauchen der Fotos hatte er ein Video des Rappers KC Rebell auf seiner Facebook-Seite geteilt, in dem dieser trällert: "Du hast meine saubere Liebe verkauft an diesen Hund." Klare Ansage.



Am Sonntag ließ der 24-Jährige die kryptischen Andeutungen dann zu Hause und plauderte zum ersten Mal ganz offen mit der "Bild"-Zeitung über Sarahs neues Liebesglück: "Ich denke, dass sie zusammen sind. Ich fahre ja auch nicht mit einer fremden Frau nach Paris. Sie sagt es mir aber nicht." Dass seine Ex-Frau nun also zweieinhalb Monate nach der Trennung ausgerechnet mit dem Mann zusammen sein soll, mit dem sie ihn im letzten Jahr betrogen hat, stört Pietro nicht - im Gegenteil: "Ich habe kein Problem, wenn er mit ihr ins Haus einzieht, wenn sie ein Paar sind", gibt er sich im typisch gelassenen Lombardi-Stil. Die Hauptsache sei ja auch, dass Michal T. seinen Sohn Alessio, 1, gut behandele.



Stört es Pietro denn so gar nicht, dass die Affäre seiner Ex-Frau nun vielleicht mehr Zeit mit diesem verbringen wird als er selbst? "Alessio weiß genau, wo er hingehört, wer sein Papa ist", so der 24-Jährige. Außerdem sehe Pietro seinen Sohn - Sorgerechtseinigung sei Dank - sowieso regelmäßig: "Drei Tage ist er bei ihr, drei Tage bei mir", erklärt er.

Pietro Lombardi bevorzugt brünette Frauen

Es scheint, als habe der Sänger das scheinbar nie enden wollende Trennungs-Drama also endgültig hinter sich gelassen: "Ich bin im Moment wieder glücklich. Das war ja nicht die einzige Trennung auf der Welt. Mein Sohn hat mir viel Kraft und Mut gegeben", sagt er gegenüber der "Bild"-Zeitung.



Seit ein paar Wochen suche er eine neue Wohnung in Köln, singe wieder fleißig neue Songs ein - seine Single "Mein Herz" ist seit vier Tagen im Handel - und will sich nur noch auf Alessio fokussieren. Vielleicht klappt es 2017 ja sogar mit einer neuen Liebe? Wie der Noch-Single zugibt, mangele es nicht an Angeboten: "Mir schreiben viele Frauen, aber ich bin nicht auf der Suche." Wer Pietros Herz erobern möchte, muss nur eine Bedingung erfüllen: "Dunkelhaarig sollte sie sein. Ich steh nicht so auf blonde Frauen." Eine Vorliebe, die er wohl auch mit Michal T. teilt.