Der Ausschnitt dauert nur zwölf Sekunden lang: Pietro Lombardi ist im Studio zu sehen und singt. "Und wenn du das hier mal hörst, hoff' ich es gibt dir den Mut - und du verfolgst deine Träume", lautet die zu hörende Textzeile. Und obwohl nichts weiter zu sehen ist, drehen Lombardi-Fans wegen des kurzen Videos auf Facebook durch.

Innerhalb nur einer Stunde erreichte der Ausschnitt auf Pietro Lombardis Facebook-Seite mehr als 60.000 Zuschauer. Der 24-Jährige veröffentlichte den Schnipsel am Dienstagnachmittag und rührt damit die Werbetrommel für seine am Freitag erscheinende neue Single "Mein Herz" - offenbar mit Erfolg.



Pietro Lombardi will Einnahmen spenden

"Ich hoffe, der komplette Song wird euch gefallen und viele können sich auch wirklich damit identifizieren", schrieb Lombardi dazu. Offenbar gingen deshalb viele seiner Facebook-Fans davon aus, dass sie den vollständigen Titel zu hören bekommen. Doch sie müssen sich noch drei Tage gedulden, bis der neue Song als Download erscheint. Die Einnahmen aus dem Verkauf will Lombardi komplett an Kinderstiftungen spenden.

Bereits am Montag hatte Lombardi die neue Single, in der es um seinen Sohn Alessio geht, angekündigt und ebenfalls einen kurzen Ausschnitt dazu gestellt. "Ich war im Studio und habe das gemacht, wofür mich der Liebe Gott auf die Welt geschickt hat: Musik", teilte der 24-Jährige vollmundig mit.



Pietro Lombardi macht ohne Sarah Lombardi Musik

"Mein Herz" ist das erste Soloprojekts Lombardis seit 2011. In den vergangenen Jahren hatte er seine Musik stets zusammen mit Noch-Ehefrau Sarah Lombardi veröffentlicht, zuletzt im vergangenen Jahr das Album "Teil von mir". Nach der Trennung der beiden möchte Lombardi wieder als Solokünstler durchstarten und an alte Erfolge anknüpfen. Mit seinem ersten Album "Jackpot" erreichte er kurz nach seinem "DSDS"-Sieg 2011 Platz eins in den Charts.