Als Castingshow-Gewinner genießt man in Deutschland nicht unbedingt den besten Ruf unter den Musikkollegen - schon gar nicht in der Hip-Hop-Branche. Doch seit Pietro Lombardi am Freitag seine erste Solo-Single veröffentlichte, teilen deutsche Rapper seinen Clip. Von Farid Bang bis KC Rebell oder MC Bilal: Sie alle machten auf Facebook Werbung für den Lombardi-Song "Mein Herz". Wie kam der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger zu dieser Unterstützung?

Zunächst einmal stammt der Text zu seiner Single - sie ist Lombardis Sohn Alessio gewidmet - von Deutschrapper Eko Fresh. Er war es, der die pathetischen Zeilen über das Glück, Vater zu sein, für den 24-Jährigen schrieb. "Ich weiß nicht wo das hinführt, ich weiß nicht was das soll / Ich weiß zwar nicht so viel, aber du machst Papa stolz. ... Du bist mein Herz", singt Lombardi im Refrain.

Eko Fresh schrieb schon für Yvonne Catterfeld Texte - und jetzt für Pietro Lombardi

Doch dass Eko Fresh mit ihm zusammenarbeitet, ist gar nicht so ungewöhnlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Der 33-Jährige kooperierte bereits in der Vergangenheit mit DSDS-Chef Dieter Bohlen, schrieb mit ihm den Text zum Liebes-Song "Du hast mein Herz gebrochen" von Yvonne Catterfeld. Davon ist Lombardis "Mein Herz" nicht weit entfernt.

Hinzu kommt, dass die öffentliche Trennung des Reality-TV-Paars Sarah und Pietro Lombardi seit Monaten für Schlagzeilen sorgt. Das Ganze wurde zum Running Gag - ausgerechnet auf Kosten von Sohn Alessio kursierten zahlreiche Witze im Netz. Auch deutsche Rapper beteiligten sich an den Blödeleien:









Doch mit dem Lustig-machen ist nun Schluss: Ihre Postings tragen dazu bei, dass Pietro Lombardis Clip auf Facebook schon über eine Million Mal angeschaut wurde. Gewonnen hat mit dieser Werbung aber nicht nur Pietro: Alle Erlöse der Single sollen herz- und krebskranken Kindern zugute kommen.