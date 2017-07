Bei Heidi fiel sie durch - doch Model-Karriere macht Sarina Nowak jetzt trotzdem

Sarina Nowak strahlt. Die 24-Jährige ist überglücklich, denn sie hat etwas geschafft, wovon viele andere Models nur träumen: einmal für die renommierte US-Zeitschrift "Sports Illustrated" in einen Bikini schlüpfen zu dürfen. In Miami gehörte Nowak zu 15 auserkorenen Frauen, die die erste Bade-Kollektion des Magazins in einer Modenschau vorstellen durften.

Sarina Nowaks größter Traum ging in Erfüllung

"Ich kann es noch immer nicht glauben! Das war schon immer mein größter Traum! Ich bin so glücklich, dass ich nie aufgehört habe zu träumen und dafür zu arbeiten. Endlich zahlt sich die harte Arbeit aus", schwärmt Nowak auf Instagram überschwänglich über ihren Karriere-Erfolg. Das Besondere: Die ehemalige " Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin hat es in Übergröße zu den Bikini-Models geschafft.





2009 war Nowak noch deutlich dünner als heute, kämpfte in der Show von Heidi Klum um den Sieg und gegen die Pfunde. Denn leicht fiel es der damals 16-Jährigen nicht, die vorgeschriebenen Model-Maße zu halten. "Agenturen wollten mich früher immer ändern. Ich finde mich mit meinen Kurven aber viel schöner. Ich esse auch einfach zu gern", erzählte sie der "Bild"-Zeitung. Bei GNTM schied sie damals als auf Platz sechs aus, mit einigen Kilos mehr als Plus-Size-Model kam endlich der Erfolg.

Sarina Nowak ist in den USA als Model heiß begehrt

"Sports Illustrated" gilt bei Models als Ritterschlag, wer auf den Titel der Bikini-Ausgabe kommt, hat es in der Branche geschafft. Heidi Klum aber auch das wohl berühmteste Plus-Size-Model Ashley Graham zierten bereits das Cover. Jetzt haben die Amerikaner Gefallen an Sarina Nowak gefallen, denn auch für "Good American" darf sie momentan modeln. Das Label für Frauen mit Kurven wurde unter anderem von Reality-TV-Star Khloe Kardashian gegründet. Kein Wunder also, dass Sarina Nowak strahlt.