Pornodarstellerin in Hollywood wird Pastorin in Kleinstadt

Crystal Bassette ist Ehefrau, Mutter - und Pastorin. Nur drei Jahren zuvor war sie einer der größten Pornostars in Hollywood. Als alleinerziehende Mutter zieht Crystal 2004 nach Los Angeles. Auf der Suche nach einem besseren Leben. Um die Miete bezahlen zu können, fängt sie mit Strippen an. Doch das Geld reicht nicht. "Als ich mit einem Agenten gesprochen habe, meinte er: "Du kannst $30.000 im Monat verdienen.' Also ich dachte, ich konnte es für einen Monat machen und fertig."



Sie dreht ihren ersten Pornofilm. "Nach meinem ersten Dreh habe ich zwei Stunden lang unter der Dusche geweint. Aber nach einem Monat kehrte ich zurück ans Set. Ich dachte, die einzige Möglichkeit durchzuhalten, ist mit Schmerzmitteln und Alkohol." Crystal dreht in 10 Jahren mehr als 100 Pornofilme. Und verdient prächtig: Mehr als 300.000 US-Dollar im Jahr. Sie leistet sich ein Leben auf Hollywood-Niveau, besitzt Villa, Nachtklub und sieben Autos. "Ich musste immer das Image der Barbie bewahren."



Doch im Mai 2014 ändert sich ihr Leben schlagartig. Nach einem Autounfall, bei dem sie für Trunkenheit am Steuer bestraft wird, geht Crystal in die Kirche. Sie zieht in eine Kleinstadt im Bundesstaat New York. Das Ziel: das alte Leben hinter sich lassen.



Doch so einfach ist das nicht. Das muss auch ihre Familie feststellen, vor allem Sohn Justin. "Ich wurde früher viel gemobbt, und Menschen sprechen mich darauf an. Die sagen: 'ich habe mir gestern deine Mutter angeschaut.' Und ich sage: 'Ok'. Ich versuche es zu ignorieren, weil es mich eigentlich nicht mehr trifft. Sie hat es eben getan, weil sie mich versorgen musste."



Crystal hat auch geheiratet. Ihr Mann David unterstützt sie als ihr Co-Pastor. Gemeinsam haben sie ein zweites Kind. Die Ursachen für ihren Weg sieht die Pastorin heute in der eigenen Vergangenheit. "Ich wurde als Kind von zwei verschiedenen Menschen missbraucht. Ich war ungefähr fünf das erste Mal. Der sexuelle Missbrauch hat ein paar Monate gedauert. Das nächste Mal war ich wahrscheinlich sieben."



Heute - nach einigen Jahren Therapie - macht sich Crystal keine Gedanken mehr um Reichtum oder Image. Sie will einfach nur Leuten helfen. Als der Mensch, der sie ist. "Ich kann nicht sagen, dass ich etwas bereue, weil es mich zur heutigen Person machte."