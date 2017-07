"Papa, mir is langweilig": Prinz Georges witzige Grimassen-Show

Prinz William und Herzogin Kate haben sich entschieden, ihr Kinder mit zum Staatsbesuch nach Polen und Deutschland zu nehmen. Am Montag kamen die britischen Royals in Warschau an - und der kleine Prinz George hatte so gar keine Lust auf royale Verpflichtungen. Schmollend schnitt er Grimassen und zog Papa William immer wieder am Arm - was zu herrlichen Bildern führte.