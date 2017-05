Prinz George trampelt auf Pippas Kleid, bekommt eine Standpauke von Mama Kate

Sie hatten ihre Sache so gut gemacht: Acht kleine Gäste traten bei der Hochzeit von Pippa Middleton als Blumenkinder auf, darunter ihr Neffe Prinz George und ihre Nichte Prinz Charlotte. Die vier Mädchen steckten in weißen Kleidern und trugen Blumenkränze im Haar, die vier Jungs bekamen goldene Hosen und weiß Hemden verpasst. Artig fassten sie sich beim Einzug in die Kirche an den Händen - auch wenn sie Herzogin Catherine per Handzeichen zum Leisesein ermahnen musste. Die Schwester der Braut war eine Art Nanny Deluxe, die die achtköpfige Rasselbande zusammenhalten musste.

Kein ganz leichtes Unterfangen, wie sich dann beim Verlassen der Kirche zeigte. Die frisch Vermählten Pippa Middleton und James Matthews posierten gerade für die Fotografen, da passierte es: Der dreijährige Prinz George tanzte aus der Reihe und trat auf das Brautkleid seiner Tante Pippa. Umgerechnet rund 46.000 Euro hat die Spitzenrobe des britischen Designer Giles Deacon gekostet. Verständlich, dass sie den Abend ohne Schaden überstehen sollte. Georges Mutter, Herzogin Catherine, stand direkt hinter ihrer Schwester und bekam das Malheur mit.

Infolge nahm sie den kleinen Prinzen zur Seite und redete offenbar ein ernstes Wörtchen mit ihm. Fotos zeigen die 35-Jährige mit erhobenem Zeigefinger und ernster Miene. Die Standpauke seiner Mutter setzte dem kleinen George allerdings so zu, dass er einige Tränen vergoss. Danach stand er mit bedröppeltem Gesicht vor der Kirche. Immerhin, als der Prinz wenig später mit seiner Mutter und seiner Schwester in einem grauen Oldtimer davongefahren wurde, konnte er schon wieder lachen und winkte brav den Fotografen. Und Pippas Kleid dürfte vielleicht etwas schmutzig, aber immerhin heil geblieben sein.