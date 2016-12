Zwei Wochen lang jettete Prinz Harry gerade im Auftrag der Queen durch die Karibik, während Meghan Markle in Kanada für Dreharbeiten vor der Kamera stand - jetzt haben die beiden Turteltauben endlich Zeit für sich. Wie unter anderem die "BBC" berichtet, wurden der britische Royal und die amerikanische Schauspielerin am Montagabend gemeinsam in London gesichtet.

Das Paar besuchte einen Weihnachtsbaum-Verkauf im Battersea Park und suchte sich dort gemeinsam eine Nordmanntanne für 65 Pfund aus. "Ich hatte erst keine Ahnung, wer sie waren", erzählte die Verkäuferin Zaqia Crawford der "Daily Mail" und berichtete, dass die beiden sehr freundlich und gut gelaunt waren. Mit der 35-jährigen Markle habe sie sich über die unterschiedlichen Weihnachtsessen in England und den USA unterhalten. Ihr Kollege Ollie Wilkinson wusste hingegen sofort, wen er da vor sich hatte - und schenkte dem Paar einen Mistelzweig. "Harry hat eine Beere davon angefasst und sagte, dass er die Dinger echt komisch finde, aber sie antwortete, dass sie die wirklich mag."

Prinz Harry schleppte den Weihnachtsbaum selbst nach Hause

Der Prinz und Markle seien anschließend händchenhaltend gegangen - und Harry trug dabei die Tanne über der Schulter. Der 32-Jährige machte die Beziehung zu Markle erst Anfang November öffentlich und bat in einem außergewöhnlichen Brief die Medien um Rücksichtnahme. Markle wird extrem von Paparazzi belagert, denn noch gibt es kein gemeinsames Foto der beiden.

Doch sie scheinen es ernst zu meinen, darauf deutet auch der gemeinsame Weihnachtsbaumkauf hin. Dass Prinz Harry und Meghan Markle wirklich zusammen Weihnachten feiern werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Die Königsfamilie verbringt die Feiertage traditionell auf Schloss Sandringham mit der Queen - und die lädt nur ein, wer mindestens einen königlichen Verlobungsring vorweisen kann.