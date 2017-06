Prinz William wird 35 Jahre alt

Ein Prost auf einen Prinzen! William, Herzog von Cambridge, hier wie üblich unter Blitzlichtgewitter bei einer Bierverkostung mit seiner Frau Kate, hat Geburtstag und wird 35 Jahre alt. Geboren wurde William Arthur Philip Louis am 21. Juni 1982. Hineingewachsen ist er in seine Aufgaben - heute übernimmt die Nummer zwei der britischen Thronfolge immer mehr Termine für seine Großmutter, Königin Elizabeth. William macht eine gute Figur, egal ob auf Staatsbesuch in Kanada, beim Videochat mit Lady Gaga oder bei der Hochzeit seiner Schwägerin Pippa. Er und seine Frau Herzogin Kate sind zu Publikumslieblingen avanciert, auch über die Grenzen Großbritanniens hinaus. Inzwischen haben die beiden selbst zwei Kinder: Prinz George und Prinzessin Charlotte, Hinter ihrem Vater auf Platz drei und vier der Thronfolge. Zu den Aufgaben des Prinzen gehört auch das: nach dem Hochhausbrand in London begleitet er seine Großmutter zu einem Treffen mit freiwilligen Helfern. Prinz zu sein, ein vielfältiger Job. Happy Birthday, William.