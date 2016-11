Prinz William kämpft in Vietnam gegen den illegalen Wildtierhandel

Der Herzog von Cambridge, Prinz William, befindet sich derzeit auf einem zweitägigen Besuch in Vietnam. Im Rahmen eines Artenschutzkongresses will er dort die öffentliche Aufmerksamkeit auf den illegalen Handel mit Tieren lenken und die Produkte, die aus ihnen hergestellt werden. Vietnam zählt zu den Hauptumschlagplätze im Wildtierhandel. Mit Elfenbein und Nashorn werden Millionensummen verdient. Zu den Hauptabnehmern etwa von Nashorn gehört auch in Vietnam die Traditionelle Medizin. Obwohl Handel und Konsum illegal sind, bleibt die Nachfrage groß, vor allem in der Mittel- und Oberschicht. Zumindest diesen traditionellen Apotheker in Hanoi musste William nicht überzeugen. 60-YEAR-OLD TRADITIONAL MEDICINE PRACTITIONER, NGUYEN KIM BANG "Ich fühle mich geehrt, dass der britische Prinz meinen Laden besucht hat. Nashorn wird für ein Gegengift gehalten. Es ist aber wissenschaftlich erwiesen keinerlei Effekt. Wie Fingernägel." Über 50 Nationen nehmen in Hanoi an der Konferenz zum illegalen Wildtierhandel teil. Wilderei bedroht zunehmend die verbliebenen Elefanten und Nashörner in weiten Teilen Afrikas. THE DUKE OF CAMBRIDGE, PRINCE WILLIAM "Ich glaube daran, dass wir beim Wildtierhandel und Aussterbenden Tierarten unsere gemeinsame Handlungsfähigkeit zeigen können. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, wie sollen wir dann andere globale Probleme lösen?" Prinz William ist der Präsident von "United for Wildlife", einer Dachorganisation für Artenschutzgruppen.