Prinz William und Herzogin Kate backen Brezeln in Heidelberg

Bei ihrer Ankunft am Donnerstag in Heidelberg wartete neben dem Baden-Württembergischen Landesvater Kretschmann auch leichter Regen auf die Royals. Doch Prinz William und Herzogin Kate nahmen das Wetter gelassen bei ihrem ersten gemeinsamen offiziellen Deutschlandbesuch, der am Vortag in Berlin begonnen hatte. Unter großem Jubel wurden die zwei Gäste am Deutschen Krebsforschungszentrum von Ministerpräsident Kretschmann und seiner Frau Gerlinde begrüßt. Als Gastgeschenk des Landes Baden-Württemberg bekamen Kate und William eine Kuckucksuhr mit britischer Flagge sowie zwei Teddybären der baden-württembergischen Traditionsfirma Steiff mit den eingestickten Vornamen der zwei Kinder Charlotte und George überreicht. Die zweijährige Prinzessin Charlotte sowie der dreijährige Prinz George, der am Samstag vier wird, waren zwar mitgereist. Aber sie sind aber bei offiziellen Terminen nicht mit dabei. Zumal das Thema Stammzellenforschung für die jüngeren Jahrgänge vermutlich etwas zu hoch gewesen sein dürfte. Im Anschluss bekamen Kate und William einen Schnupperkurs im Brezelbacken in der Heidelberger Innenstadt. Und dabei zeigte sich auch, dass Kate beim korrekten Legen des Brezelteigs deutlich das geschicktere Händchen hat. Dafür gewann hingegen Prinz William nach dem Kleiderwechsel die Ruderregatta auf dem Necker mit seinem Achter hier im Bildhintergrund. In der Zwischenzeit hatte sich auch das Wetter in Heidelberg verbessert. Und strahlende Sonne zeigte sich zum Abschied des Besuchs der Royals in der Stadt am Neckar. Am Abend geht die Reise wieder zurück nach Berlin. Und am Freitag steht dann ein Ausflug nach Hamburg auf dem Programm.