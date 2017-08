Prinzessin Diana, die Stilikone: Diese Bade-Looks wären auch heute noch hip

Prinzessin Diana prägte in den 80er und 90er Jahren die Modewelt mit ihren stilsicheren Outfits - und das nicht nur auf dem roten Teppich oder vor dem Buckingham Palast. Wenn die Prinzessin sich nicht für eine ihrer zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen engagierte, genoss sie ihr Leben in vollen Zügen und verschwand im Strandurlaub. Ob Karibik oder Mittelmeer - ihre Bade-Looks fanden zahlreiche Nachahmer. Heute sind die Trends von damals wieder aktuell: Prinzessin Diana zeigt, wie chic Bikini und Co. sein können.