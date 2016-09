Promi-Geburtstag vom 16. September 2016: David Copperfield

«Davino, der Zauberjunge» war nicht gerade ein Name, der nach großer Magie und einem Illusionisten von Weltruhm klang. Doch der elfjährige David Copperfield hatte mit seinen Tricks auf Partys so viel Erfolg, dass selbst die Gesellschaft amerikanischer Magier auf ihn aufmerksam wurde - und den Jungen aufnahm.

Fünf Jahrzehnte später ist Copperfield einer der reichsten und weltweit bekanntesten Magier. Am 16. September wird er 60 Jahre alt.

Der als David Kotkin in Metuchen (New Jersey) geborene Sohn russischer Einwanderer machte sich in New York und später in Chicago rasch einen Namen. Seine TV-Specials, bei denen er die Freiheitsstatue und einen Speisewagen des Orient-Express verschwinden ließ oder sich auf einem brennenden Floß in die Niagarafälle stürzte, sahen viele Millionen. Kein Objekt war zu groß, um nicht von dem hübschen Mann mit der schwarzen Haartolle und dem durchdringenden Blick verzaubert zu werden.

Vor allem Frauen umschwärmten den Zauber-Star, und Copperfield selbst umgab sich auch nach seiner Verlobung mit Topmodel Claudia Schiffer gern mit europäischen Models. Mit seiner Lebensgefährtin Chloe Gosselin hat er Medienberichten zufolge eine Tochter namens Sky, die ihn als wahrhaft bescheiden und äußerst talentiert beschreibt.

«Dank meiner Arbeit habe ich das Privileg, an außerordentlichen Orten rund um die Welt zu leben», sagte er der Zeitschrift «Hello» 2014. Zu diesen Orten zählen auch seine elf Privatinseln - den Archipel in den Bahamas hat er «Islands of Copperfield Bay» getauft. Für eine Insel zahlte er dem Magazin «Forbes» zufolge 50 Millionen Dollar (etwa 45 Millionen Euro). Der Google-Mitgründer Sergey Brin heiratete hier, auch die Talkmasterin Oprah Winfrey, der Microsoft-Gründer Bill Gates und der Schauspieler Johnny Depp machten hier bereits Urlaub.

Nur einige Wochen vor seinem 60. Geburtstag ging Copperfield noch wegen eines ganz großen Tricks durch die Presse: Er kaufte für 17,5 Millionen Dollar (etwa 15,6 Millionen Euro) eine Villa in Las Vegas und damit das teuerste Anwesen für eine Familie in dieser Gegend.