Die Schauspielerin Margarita Broich (56, «Tatort») wird in Deutschland auf der Straße zwar nur selten von Fans angesprochen, von deutschen Touristen im Ausland aber häufig erkannt.

«Ich war mit meinem ältesten Sohn auf Rucksack-Tour in China. Auf der Chinesischen Mauer bin ich in zehn Minuten bestimmt 20 Mal angesprochen worden», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Gestört habe sie das nicht. Das Gesehenwerden gehöre zum Beruf. «Als lebendiger Geheimtipp herumzulaufen, ist auch nichts.»

Die 56-Jährige fotografiert viel auf Reisen. Oft nutzt die gelernte Fotografin dafür ihr Smartphone. Ihre liebsten Motive sind Menschen und Dinge. «Ich bin nun zum Selbstauslöser übergegangen, damit ich auch mal mit auf dem Bild bin.» Ihre professionell aufgenommenen Fotos hat sie schon in mehreren Ausstellungen gezeigt. Zudem veröffentliche sie im vergangenen Jahr ein Buch, für das sie Schauspieler-Kollegen porträtiert hat.

Sie könne sich gut vorstellen, als «Plan B» auch in diesem Beruf wieder zu arbeiten, erzählte sie. Allerdings genieße sie «nach den Jahren alleine in der Dunkelkammer» die Teamarbeit bei der Schauspielerei. «Beim Theater ist man in einem Ensemble, und auch bei den " Tatort"-Dreharbeiten sind es oft dieselben Leute. Das ist natürlich toll.»