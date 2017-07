Protz-Millionär Dan Bilzerian hat endlich eine Freundin - ist der Party-Spaß jetzt vorbei?

Luxus-Karosserien, explosive Waffen und vor allem viele leicht bekleidete Frauen - So sah das leben des Protz-Millionär Dan Bilzerian bis zu seinem 36. Lebensjahr aus. Doch jetzt könnte das alles anders werden. Denn der professionelle Pokerspieler hat sich verliebt. In die 21-jährige Sofia Bevarly. Das Kennenlernen auf einer Poolparty verlief ganz nach Dans Geschmack.

"Es war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, ich hatte an dem Tag schon mit drei anderen Frauen geschlafen. Dann haben wir angefangen miteinander abzuhängen. Sie ist smart, cool und mag viel Zeug, was ich auch mag." so der 36-jährige.

Sofia scheint es ihm wirklich angetan zu haben, denn es ist seine erste monogame Beziehung: "Eine Frau müsste jetzt schon superheiß sein, damit ich auch nur semi-interessiert an ihr wäre". Für einen Mann, der sonst mit ca. 17 Frauen in einer Woche verkehrt, ist das ein wahres Treuebekenntnis.