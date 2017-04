Promi-Geburtstag vom 10. April 2017: Steven Seagal

Und plötzlich kippt die Stimmung. «Willst Du mit mir spielen?», fragt Steven Seagal, als er im Action-Thriller «Auf brennendem Eis» von 1994 einem Kraftprotz namens Big Mike gegenübertritt. «Oh, Du willst ein Stück von mir?», gibt der zurück.

In der Bar im fernen Alaska wird es still, Frauen gehen in Deckung. Keine zwei Minuten später hat der 1,93-Meter-Mann Seagal in dem Film reichlich Kneipenmobiliar zertrümmert und ein Dutzend Öl-Arbeiter vermöbelt.

Es waren stets solch wilde Kloppereien alter Schule, in denen sich der Kampfkunst-König mit dem schwarzen Samurai-Zopf in die Herzen der Fans prügelte. Bis auf «Alarmstufe: Rot» kam Seagal damit nie wirklich groß raus, aber Kennern des amerikanischen Action-Kinos dürfte das bis heute ziemlich egal sein. Heute wird der Fighter aus Lansing im US-Bundesstaat Michigan 65 Jahre alt.

«Stevens bescheidene Kindheit wurde von einer Faszination für die Kampfkunst und Blues unterstrichen», heißt es auf seiner Website. «Einige würden behaupten, das sei eine seltsame Mischung, aber fragt jeden Kampfkunst-Experten oder jede Blues-Legende und sie werden euch sagen, dass es der tief in die Seele reichende Geist ist, der das Künstlertum antreibt.» Der nach außen stählern wirkende Kämpfer Seagal schien in seinen Filmen tatsächlich eine innere, Blues-artige Ruhe zu verspüren - und Gitarre spielte er auch.

Irgendwie passt das dann auch mit dem Zen-Buddhismus zusammen, den er in Japan studierte. Vor allem perfektionierte er dort sein Aikido: In dem defensiven Kampfsport erreichte er den Meistergrad des 7. Dan. Seine Kenntnisse passten beim Umzug nach Los Angeles in den Action-Stil der Zeit, wo er ein Kampfsport-Studio eröffnete, als dessen Trainer er Sean Connery bei Dreharbeiten einmal versehentlich ein Handgelenk gebrochen haben soll.

«Zum Töten freigegeben» (1990), «Deadly Revenge: Das Brooklyn Massaker» (1991), «Fire Down Below» (1997) - die großen Kassenknaller waren es nicht, wenn der breitschultrige Seagal mit ruhiger Stimme und eiserner Faust mal wieder zum Schlag oder Wurf ansetzte. Auch die Plots um bewaffnete Umweltaktivisten und Macho-Polizisten zählten nicht zu den Glanzleistungen der Drehbuchschreiber von Hollywood. Aber Seagal konnte seine Gegner einfach verdammt gut fertig machen, für Freunde einer anständigen Keilerei war das wohl genug.

«Alarmstufe: Rot» über den Kriegsveteranen einer Spezialeinheit aus dem Vietnamkrieg, der als Cop in Chicago die Vergehen der CIA aufdeckt, blieb sein größter Erfolg. Die Fortsetzung «Alarmstufe: Rot 2», selbst produzierte B-Movies und Auftritte in der Reality-Serie «Steven Seagal: Lawman» als Hilfssheriff in Louisiana erreichten vor allem die Fanbasis. Das hielt Seagal nicht davon ab, sich auf seiner Website als «Hollywood-Legende» zu beschreiben und als «einen der größten und kultigsten Filmstars, die die große Leinwand in deren gesamten Geschichte jemals schmückten».

Sieben Kinder aus vier Ehen und einer Affäre hat Seagal. Heute lebt er in Arizona. «Das ist Medizin für die Seele», beschrieb er die karge Landschaft der dortigen Sonora-Wüste, vergangenes Jahr in einem TV-Interview. Der Satz klang nach einem Mann, der noch nie in seinem Leben beziehungsweise im Film in eine Schlägerei verwickelt war.