Rapper Casper heiratet ehemalige GNTM-Kandidatin

Der Rapper Casper hat heimlich geheiratet: Wie erst jetzt bekannt wurde, haben er und seine Freundin Lisa Volz am 30. Dezember in Las Vegas Ja gesagt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung, die auch ein Foto der Heiratsurkunde des Paares veröffentlichte. Daraus geht hervor, dass die beiden in der bekannten "Little White Chapel" Hochzeit feierten. Dort wurden auch schon Promis wie Britney Spears oder Bruce Willis und Demi Moore getraut - die Ehen waren allerdings oft wenig erfolgreich.

Casper und Volz lernten sich 2013 beim Videodreh zu seiner Single "Hinterland" kennen. Ihre Beziehung hielten sie seither privat, traten nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Auf Instagram teilten zwar beide Fotos aus dem gemeinsamen USA-Urlaub - sie waren unter anderem Ende des Jahres auch in New Orleans unterwegs - , schwiegen jedoch über die Heirat.





Die 25-jährige Volz nahm 2012 an Heidi Klums Castingshow " Germany's Next Topmodel" teil und landete damals auf dem achten Platz. Seither versucht sich das Model auch als Schauspielerin, war unter anderem in "Alarm für Cobra 11" zu sehen. Casper ist mit 34 Jahren übrigens elf Jahre älter als seine Frau.

Auf Instagram verrieten Casper und Lisa Volz nichts von der Heirat

Das Paar lebt in Berlin, doch dass die beiden in den USA geheiratet haben, ist nicht verwunderlich: Casper, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Griffey heißt, ist im Bundesstaat Georgia aufgewachsen und kam erst im Alter von elf Jahren nach Deutschland. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Amerikaner. Er reist regelmäßig in seine alte Heimat.



Fotos von der Trauung gibt es bisher nicht. Auf Instagram zeigte sich Casper an Silvester jedoch in einem schicken Outfit. Wer weiß: Vielleicht war das sein Hochzeitsanzug?