Rebecca Immanuel ist zurück an Christoph M. Orths Seite

Da werden bei Fans und Schauspielern Erinnerungen wach: Rebecca Immanuel und Christoph M. Ohrt sind am Dienstagabend wieder Seite an Seite zu sehen. Das Duo stand vor zwölf Jahren als "Edel & Starck" zum letzten Mal gemeinsam vor der Kamera.

Zwei Kultstars mit neuem Film

In der Anwaltsserie von Sat.1 wurde die 46-jährige Immanuel zum Star, auch ihr Kollege konnte in der Rolle Kultstatus erlangen. Von 2002 bis 2005 tanzten sich die Schauspieler in vier Staffeln gegenseitig auf der Nase herum. Streitereien sind auch bei dem neuen Projekt nicht weit: Immanuel und Ohrt tragen als zukünftige Schwiegereltern in der Liebeskomödie "Die Hochzeitsverplaner" einige Kämpfe aus.

Gegenüber der "B.Z." verriet Immanuel: "Der Produzent hatte Christoph und mich schon vor einiger Zeit für den Film angefragt. Wir haben natürlich beide sofort zugesagt, doch von der Idee zum fertigen Film war es ein langer Weg." Die Zuschauer können das Ergebnis am Dienstag um 20.15 Uhr auf Sat.1 begutachten.