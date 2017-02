Richard Hatch stirbt im Alter von 71 Jahren

Der US-amerikanische Schauspieler Richard Hatch, bekannt als Captain Apollo aus der Fernsehserie "Kampfstern Galactica", ist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren, wie US-Medien am Dienstag berichten. Hatch litt zuletzt unter Krebs der Bauchspeicheldrüse, wie das Portal TMZ-Online berichtete. Demnach starb er in einem Krankenhaus in Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien.

Richard Hatch war Captain Apollo

Hatch hatte seine Schauspielerkarriere 1970 begonnen, als Mitglied der TV-Seifenoper "All My Children". Im Jahr 1978 schlüpfte er in seine bekannteste Rolle als Captain Apollo, eine der Hauptrollen in der Science-Fiction-Serie "Kampfstern Galactica" (Battlestar Galactica). Auch in der Neuauflage Anfang der 2000er Jahre spielte er wieder eine Rolle.