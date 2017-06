Robbie Williams (b)rüstet YouTuberin mit Autogramm aus

"Alt, aber nicht veraltet", ist ein Satz aus dem neuesten Terminator-Streifen mit Arnold Schwarzenegger. Diese Aussage kann man genauso gut auch über Robbie Williams treffen. Aus dem ehemaligen Boygroup-Mitglied und Frauenschwarm ist mittlerweile ein zweifacher Familienvater geworden. Einen Spießer macht das aus dem Sänger jedoch noch lange nicht. Das bewies er bei seinem Konzert in Dresden.



22.000 Fans waren bei seinem Auftritt im ausverkauften DDV-Stadion dabei und sahen, wie der britische Popstar einer jungen Frau einen Wunsch der etwas anderen Art erfüllte.

"Robbie, bitte unterschreib auf meinen kleinen Brüsten."

Die Frau stand in der ersten Reihe und hielt ein Plakat hoch, auf dem stand: "Robbie, bitte unterschreib auf meinen kleinen Brüsten." Als er das Plakat sah, machte er zwischen zwei Songs extra eine kleine Pause und ging zu ihr hin. "Hat jemand einen Stift", fragte der Entertainer und erhielt direkt einen.

"Ich unterschreibe hier", sagte der Popstar und zeigte auf ihren Arm. "Nein, bitte auf meinen Brüsten", forderte die Frau Robbie auf und zog ihr Top aus. In dem Moment musste selbst der Engländer kurz schlucken. Etwas schüchtern fragte er, ob das gerade wirklich passiere und unterschrieb auf der linken Brust des Fans.





Frank Sinatra, eine YouTuberin und Robbie Williams

Anschließend umarmte der 43-Jährige sie und bedankte sich bei ihr. "Du bist ein wichtiger Teil dieser Show gewesen. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde." Und tatsächlich vergaß Robbie Williams den Autogrammwunsch während des Konzertes erst einmal nicht. Als er von Frank Sinatra "My Way" coverte, sang Robbie Williams zwischendrin: "Kleine Brüste, ich habe sie alle unterschrieben." Dabei zeigte er auf die Frau.

Small Tits For The Win #ididitmyway Ein Beitrag geteilt von Ines Anioli (@inesanioli) am 27. Jun 2017 um 1:31 Uhr





Was der Brite wahrscheinlich nicht wusste, die junge Dame ist keine Unbekannte. Ganz im Gegenteil: Sie heißt Ines Anioli und ist YouTuberin. Ihr Kanal dreht sich ausschließlich um das Thema Sex.