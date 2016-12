Es war auch noch dieser verdammte Jahrestag. Ausgerechnet. Der 11. September 2002, ein Jahr nach den Anschlägen von New York. Sie wollte an diesem Tag in kein Flugzeug steigen, Aberglaube oder einfach ein schlechtes Gefühl. Besser tags drauf, ganz früh nach Amsterdam. Am Morgen dieses 11. September trank sie einen Kaffee, ging danach joggen, kehrte zurück in die Wohnung: Schon mal die Koffer packen, denn sie sollte länger unterwegs bleiben. Aber erst ins Bad.

Wenn etwas passiert, was das Leben auf den Kopf stellt, erinnert man sich immer an jede Minute davor. Die Badtür, rechts der Türgriff, die Fliesen, die Farbe der Handtücher und dann: peng. Sie zuckte und zitterte und fiel um, mit dem Kopf auf den Boden, sie blutete am Kopf. Und dann: alles schwarz. Nichts. Minuten später: kurzes Aufflackern der Sinne. Die Augen sehen einen Krankenwagen, die Lichter feuern grell. Dann wieder: schwarz.

Seitdem ist nichts mehr so, wie es die 44 Jahre davor war. Marie Fredriksson ist heute 58, und sie schreibt, dass sie in der Küche ihres Hauses bei Stockholm sitze und die Fragen des stern beantworte. Früher hätte sie mit dem stern gesprochen, aber sie braucht sehr lange mit dem Sprechen, und sie hat auch fast ihr Englisch vergessen, das sie einst so sicher beherrschte.

Die Menschen kannten sie nur auf Englisch: "She's Got the Look", sang sie, "Listen to Your Heart" und "Dangerous" - alles Lieder, die einem in den Sinn kommen, wenn man den Bandnamen Roxette hört. "Jetzt im November kommt die Dunkelheit sehr früh in Stockholm, und wenn ich aus dem Fenster blicke, sehe ich meine große Sehnsucht nach dem Frühling", schreibt sie per E-Mail. Anders geht eine Unterhaltung mit Marie nicht. Auf den aktuelleren Bildern, die man kennt, sieht man, dass ihr Gesicht hager geworden ist, fast etwas spitz, und an den Armen und Beinen sind die Muskeln, die sie mal hatte, geschwunden. Wenn sie in ihrer Küche aufsteht, muss ihr jemand helfen, sie hat große Probleme mit dem Gehen; ein Unterschenkel und der Fuß darunter gehorchen nicht mehr. Sie kann auf einem Auge nur noch wenig sehen. Und auch ihr Gedächtnis hat Lücken, so wie sie Englisch vergessen hat, verschwimmen auch andere Erinnerungen im Nebel. Damals, als alles schwarz wurde, konnte man im Radio einen neuen Roxette-Song hören: "You make my head go pop, pop, pop", sang sie da. Hey Leben, du zynisches Arschloch, möchte man es anbrüllen.

Das Drama, nüchtern erzählt

Fullscreen

Alles, tatsächlich alles, was vom 11. September 2002 bis heute mit ihr passiert ist, hat Marie Fredriksson aufgeschrieben. Ihr Mann und ihre Freunde haben dabei geholfen. Es ist nun ein Buch geworden, das man etwas ängstlich anfasst, wenn man Krankheiten und ihre Geschichten nicht mag; das einen aber hineinzieht, weil es mit bemerkenswerter Sachlichkeit und Nüchternheit vom GAU im Kopf erzählt. Denn das war es erst einmal, ein GAU: ein Tumor im Gehirn. Einer, für den sie nichts konnte. Nicht das falsche Leben geführt, nicht die falschen Drogen genommen. Einfach nur da, ein Misthaufen des Teufels sozusagen.

Nach den ersten Röntgenaufnahmen blickten die Ärzte ernst. Hhhm, ja, operieren und bestrahlen, das könnte schon wieder werden, sagten sie. Ein Arzt aber nahm Maries Mann Micke zur Seite und schüttelte den Kopf. Ein Jahr noch, vielleicht zwei oder drei, mehr nicht. Die Kinder von Marie waren damals fünf und neun Jahre alt, sie fragten die Mutter: "Musst du jetzt sterben?" Nein, sagte Marie, dazu habe ich doch gar keine Zeit. Hatte sie eigentlich auch nicht, Roxette wollten eine Woche später auf Tour durch Europa gehen. Abgesagt. Aber Zeit zum Sterben wollte Marie trotzdem nicht haben.

"Micke hatte mir nichts von den schlechten Prognosen gesagt, er wollte mir den Mut nicht nehmen. Trotzdem musste er sich auch auf das Schlimmste vorbereiten. Heute verstehe ich, dass es für ihn die Hölle war, das für sich behalten zu müssen", schreibt Marie.

Frieden finden in der Heimat



Die Familie ging zurück nach Stockholm. Es folgten Monate neuer Untersuchungen, Theorien, Prognosen, die Frage: operieren oder nicht? Das Krankenhaus wurde ihr zweiter Wohnsitz. Es prasselte auf sie ein: In Boston sind die besten Spezialisten, woanders sind sie mit der Forschung weit, in Los Angeles … Der Popstar Marie Fredriksson war vermögend genug, zu den besten Professoren der Welt zu fliegen, um diesen bösen Schiss im Kopf zu besiegen. Und sie entschied: Ich bleibe hier in Stockholm. "In dem Moment fühlte ich einen richtigen Frieden, ich wollte einfach den Stress abstellen, wo auf der Welt mir noch zu helfen sein könnte. Ich vertraute den Ärzten am Karolinska-Hospital." Und doch: "Ich kann niemandem empfehlen, es genauso zu machen, es hängt extrem davon ab, wo man lebt und wie die medizinischen Bedingungen dort sind."

Eine richtig böse Erfahrung hatte sie dann doch gemacht. Sie ging zu einem Arzt für alternative Heilmethoden, nur um diesen Versuch nicht auszulassen. Der Mann setzte sich vor sie und sagte: "Sie müssen als Erstes akzeptieren, dass Sie schuld an Ihrer Krankheit sind. Sie müssen die Schuld in sich finden." - Welche Schuld? - "Es gibt immer eine Schuld", bellte der Mann sie an. "Es war ein Horror", sagt sie heute, "ich saß da und habe die ganze Zeit geweint. Ich fühle mich heute noch schlecht, wenn ich daran denke."

Biografie von Marie Fredriksson Edel Books/DPA "Listen to my Heart - Meine Liebe zum Leben", erschienen bei Edel, 256 Seiten, 19,95 Euro

In Stockholm wurde der Tumor entfernt, der Krebs hatte sich noch nicht verbreitet. Die Stelle am Kopf musste bestrahlt werden. Mit einem Gestell, das wie eine Dornenkrone aussah, wochenlang, immer wieder.

Später kam Kortison, Wagenladungen Kortison, könnte man sagen. Marie quoll auf, ihre Finger wurden schlagartig so dick, dass sie sich bei einem Juwelier die Ringe mit der Zange durchschneiden lassen musste. Sie hatte die Haare verloren, und ihr Kopf schwoll an wie ein Kürbis. Sie war eine der bekanntesten schwedischen Frauen, aber niemand auf der Straße erkannte sie. Das war der Moment, in dem sich Seele und Körper trennten, sie fing an, ihren Körper zu hassen. "Ich sah in den Spiegel und sah eine Fremde", sagt sie. Sie weigerte sich sogar, einen neuen Ausweis zu beantragen. "Auf dem Foto wäre ja nicht ich gewesen."

Eine Fremde. Vom Weltstar zu einer Fremden. Zum Schmerz über die Krankheit kam der Schmerz, nicht mehr ganz da oben im Musikhimmel zu sein. 75 Millionen verkaufte Platten, unzählige Hits in den Charts, mit "It Must Have Been Love" einen Filmsong für "Pretty Woman" gesungen, einen der erfolgreichsten Filme der 80er Jahre. Tourneen, Konzerte vor 100.000 Zuschauern. Ein Leben in der First Class.

Marie Fredriksson, die Tochter eines Landbriefträgers aus armen Verhältnissen, gesegnet mit einer immer schon kräftigen Stimme, hatte es geschafft. Ganz oben, ganz unten, dazwischen kannte Fredriksson nichts. Heute teilt sie mit: "Es war eine fantastische Zeit, für die mein Bandpartner Per (Gessle, Anm. d. Red.) und ich hart gearbeitet hatten. Aber ich war lange solo, ich hatte niemanden, mit dem ich teilen konnte. Meinen Mann Micke lernte ich erst spät kennen, und heute kann ich sagen, dass ich diese Zeit davor nicht vermisse."

Noch einmal auf Tour

Fullscreen

Dennoch, sie wollte wieder dorthin zurück, auf die Bühne. Es war das Publikum, das sie atmen ließ. Roxette legten zwischen 2009 und 2015 ein Comeback hin. Der Krebs, soweit sich das feststellen ließ, hatte sich aus ihrem Körper verzogen. Aber da war immer noch etwas. Ein Schatten im Kopf. Die Ärzte diagnostizierten eine Schwellung. Seitdem, sagt Marie, baue sie ab. Sie wehre sich zwar dagegen, aber es ist ein Kampf. Sie vergisst, in welcher Straße sie wohnt. Lesen ist für sie eine Tortur, sich die Uhrzeit zu merken auch. Dann kam das Bein, das nicht mehr gehorchte. Bei ihrer letzten Tournee musste Fredriksson auf der Bühne auf einem Stuhl sitzen. Und hatte Mühe, sich an die Texte ihrer Lieder zu erinnern. Man konnte beobachten, wie sie dem Publikum zuhörte, das die Songs von selbst sang, und wie Fredriksson es irgendwie schaffte, in die Refrains einzusteigen. Im April dieses Jahres rieten die Ärzte dringend, die Tour und die Auftritte für immer abzusagen. Es war das Ende von Roxette.

Eine Beinschiene, sagt Fredriksson, mit einer Beinschiene wolle sie nun versuchen, wieder gehen zu lernen. Sie wolle auch wieder malen. Sie male und zeichne viel. Und sie warte auf den Frühling, sie habe immer die Kälte gehasst. Ja, sagt sie, sie werde jetzt für jeden hellen Moment in ihrem Leben kämpfen, "für den Rest der Tage, die mir noch bleiben".