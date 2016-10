Als Roy Black vor 25 Jahren überraschend im Alter von 48 Jahren verstarb, war seine Tochter Nathalie Böhning gerade mal ein paar Wochen alt. Ihre Mutter, Roy Blacks letzte Lebensgefährtin Carmen Böhning, hielt sie aus den Medien raus. Dafür ist sie sehr dankbar, wie sie jetzt in einem Interview mit der Illustrierten "Bunte" verrät.

Nathalie Böhning, legt viel Wert darauf, nicht auf ihren Vater reduziert zu werden. Dies sei schließlich keine Leistung, sagte sie. "Ich habe berufliche Pläne und Träume, die ich verwirklichen möchte. Das ist es, was mich ausmacht."

Sie sei ihrer Mutter dankbar, sie aus dem Rummel um ihren Vater herausgehalten zu haben. "Ich bin behütet und liebevoll aufgewachsen." Obwohl sie vor drei Jahren wegen ihres Studiums zu Hause ausgezogen sei, hätten sie regelmäßig Kontakt.







Roy Black wurde am 9. Oktober 1991 von seinem Bruder Walter reglos in seiner Fischerhütte im bayerischen Heldenstein aufgefunden. Nach einigen Höhen und Tiefen hatte er damals gerade wieder großen Erfolg. Denn seit dem Jahr 1990 lief die RTL-Serie "Ein Schloss am Wörthersee" mit traumhaften Einschaltquoten in Fernsehen - Roy Black hatte eine der Hauptrollen und mimte einen Hotelerben.

Aus Gerhard Höllerich wurde Roy Black

Damals hatte er bereits eine wechselhafte Musiker- und Schauspielerkarriere hinter sich. Gerhard Höllerich hatte zunächst Anfang der 1960er Jahre den Augsburgern mit den "Cannons" mit Rock'n'Roll eingeheizt. Später wurde der Künstlername Roy Black erfunden und der Sänger wechselte zum Schlager. Lieder wie "Ganz in weiß" stürmten die Hitparaden und in den Kinosälen liefen Streifen wie "Unser Doktor ist der Beste" mit dem blendend aussehenden Star.

Doch privat hatte Black viele Probleme. Er trennte sich von seiner Frau und musste am Herzen operiert werden. Ihm wurden immer wieder Alkoholprobleme nachgesagt. Bei seinem Tod soll er mehrere Promille im Blut gehabt haben, obwohl in seinem Privatleben damals ansonsten alles geordnet schien.

Die Geburtsstadt des Sängers will das Gedenken an den Sänger wachhalten: Ein sogenanntes Legenden-Schild wird künftig in Bobingen an den Künstler erinnern. Das Schild werde am kommenden Sonntag (9. Oktober), dem 25. Todestag, am Gerhard-Höllerich-Ring im Ortsteil Straßberg angebracht, kündigte die Stadt an. In Straßberg wurde Roy Black geboren und dort ist der Künstler, der mit bürgerlichen Namen Gerhard Höllerich hieß, auch beerdigt. Bereits am Samstagabend soll es einen Gala-Abend mit Blacks ehemaliger Band "Cannons" im Augsburger Vorort Bobingen geben.

Blacks Grab in Straßberg ist bis heute Pilgerstätte für Fans.