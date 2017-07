Prinz William beschwört deutsch-britische Freundschaft

Royaler Glanz in der Residenz des britischen Botschafters in Berlin. Prinz William und seine Frau, Herzogin Catherine, besuchten am Mittwochabend eine Gartenparty zu Ehren der Queen. Der Geburtstag der Monarchin, die im April 91 Jahre alt wurde, wird traditionell im Sommer gefeiert - wegen der Hoffung auf möglichst gutes Wetter. Und das ließ die Royals in Berlin nicht im Stich. Die Bundeshauptstadt zeigte sich in bester Sommerlaune. William und Kate sind für drei Tage zu Besuch in Deutschland. Der Prinz beschwor in seiner Rede am Abend die enge deutsch-britische Freundschaft. "Das Vereinigte Königreich und Deutschland teilen mit Stolz die gleichen Werte. Und als offene und demokratische Gesellschaften haben wir die gleiche Entschlossenheit, diese Werte zu verteidigen. Nicht nur durch unsere engen Bündnisse für Sicherheit und Verteidigung. Wir teilen das fundamentale Interesse, dass in Europa, zu dem wir beide gehören, Friede und Wohlstand herrschen. Die Beziehung zwischen Großbritannien und Deutschland ist wirklich bedeutsam. Sie ist das Ergebnis von jahrelanger, enger Zusammenarbeit. Und sie wird andauern, trotz der Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen. Ich bin sicher, dass wir die engsten Freunde bleiben werden." Am Donnerstag reist das royale Paar nach Heidelberg weiter. Am Abend kehren der Prinz und die Herzogin nach Berlin zurück, mit einem Besuch in Hamburg endet am Freitag die dreitägige Deutschlandreise.