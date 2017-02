Rumer Willis riskiert 'ne dicke Lippe

Rumer Willis hat einen neuen Look. Und das liegt nicht etwa an einer neuen Frisur, sondern an ihren neuerdings sehr vollen Lippen. Die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore zeigte sich vergangene Woche auf der Fishbowl-Party in New York und ließ keinen Zweifel: Da wurde was gemacht. Denn vor ein paar Jahren war die 28-Jährige noch ziemlich schmallippig unterwegs.

Rumer Willis wurde gemobbt

Rumer Willis nahm vor drei Jahren an der US-Show "Dancing with the Stars" teil und gewann sogar. In der Sendung verriet sie, dass sie als Teenager wegen ihres Aussehens gemobbt wurde. "Sie haben gesagt, ich sähe aus wie ein Mann, mich 'Gesichtsnull' und 'Kartoffelkopf' gerufen, sich über mein Aussehen lustig gemacht", so Willis. Da habe sie sogar überlegt, sich Schönheitsoperationen zu unterziehen und endlich richtig dünn zu werden.



Doch der Reha-Aufenthalt ihrer jüngeren Schwester Tallulah und ihr offener Umgang mit deren Drogenproblemen habe sie inspiriert, "sich nicht vor meinen eigenen Fehlern zu verstecken, sondern sie zu akzeptieren und von ihnen zu lernen". Willis: "Ich habe viele positive Veränderungen im Leben durchgemacht und bin heute sehr glücklich mit mir selbst." Nur offenbar nicht mit ihren Lippen.