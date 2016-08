Sie feiern drei Tage lang: Samuel Koch und seine Freundin Elena Timpe haben geheiratet. Nach Informationen der Zeitschrift "Bunte" gab sich das Paar am Vormittag unter freiem Himmel in Egringen, vier Kilometer von Kochs Heimatort Efringen-Kirchen in Südbaden, das Jawort. Doch das war erst der Anfang.

Bei der standesamtlichen Zeremonie heute waren laut "Bild"-Zeitung nur die engsten Familienangehörigen anwesend. Doch morgen soll richtig gefeiert werden. Nach der kirchlichen Trauung in der evangelischen Kirche im Ortsteil Wintersweiler findet eine Party mit mehr als 200 Gästen statt.

Samuel Koch feiert in Zirkuszelt

Dazu wurde auf dem Sportplatz der 8000-Einwohner-Gemeinde ein Zirkuszelt errichtet. Seit Anfang der Woche wurde bereits aufgebaut. Auf Fotos ist zu sehen, dass die Besucher mit einem Schulbus vorgefahren werden und auch eine Fahrt auf einem kleinen Jahrmarkt-Karussell machen können. Die Feier soll bis Sonntag dauern.

Unter den Gästen könnte auch Thomas Gottschalk sein. Der Moderator hatte sich in seiner RTL-Show "Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland" im vergangenen Juni quasi selbst eingeladen.



Kommt Thomas Gottschalk?

Koch, der nach einem Unfall bei "Wetten, dass ..?" 2010 querschnittsgelähmt ist, hatte seiner Freundin in der neuen Gottschalk-Show eine rührende Liebeserklärung gemacht. Daraufhin wollte der Moderator wissen: "Wann ist es denn soweit?". Als Koch das Datum nicht verraten wollte, sagte Gottschalk seine Teilnahme zu - obwohl er gar nicht gefragt wurde.

Mit der Schauspielerin Elena Timpe ist Samuel Koch seit 2015 verlobt. Der 28-Jährige und die 31-Jährige haben sich ein Jahr zuvor bei Dreharbeiten zur ARD-Serie "Sturm der Liebe“ kennengelernt. Ihren eigenen Liebessturm krönt nun ihre Drei-Tages-Hochzeit.

Ob die beiden danach wieder gemeinsam vor der Kamera stehen werden, ist unklar. Koch hatte zuletzt als festes Ensemblemitglied am Theater Darmstadt gespielt und wird demnächst in einer neuen Serie ins Fernsehen zurückkehren - als Polizist.