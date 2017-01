Sarah Connors viertes Kind ist da - und es hat einen ungewöhnlichen Namen

Sarah Connor ist wieder Mutter geworden. Die 36-jährige Sängerin hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Ihr Partner und Manager Florian Fischer und sie entschieden sich für einen ausgefallenen Namen. Jax Llewyn heißt der neugeborene Junge, der das zweite gemeinsame Kind der beiden ist.

Sarah Connor freut sich auf "Kuschelwochen"

Auf Facebook verkündete Sarah Connor ihren Fans die freudige Botschaft. "Wir sind bis über beide Ohren verliebt, unendlich dankbar und über-überglücklich, unseren wunderschönen kleinen Sohn und Baby-Bruder Jax Llewyn gesund in die Arme schließen zu können", schrieb sie am Dienstagabend. "Wir genießen jetzt erstmal diese magischen ersten Kuschelwochen und ziehen uns jede Sekunde so richtig rein." Im März will Connor dann ihre "Muttersprache"-Tournee fortsetzen.

Die mit ihrem Partner in Berlin lebende Musikerin hat bereits drei Kinder im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren. Der Vater der beiden ältesten - Tyler und Summer - ist der gerade im RTL-Dschungelcamp sitzende Sänger Marc Terenzi.