So sexy war das Playboy-Shooting mit Sarah Knappik

Ganz schön nackig, Frau Knappik… – Für die aktuelle Ausgabe des "Playboy" zeigt sich Sarah Knappik so, wie Gott sie schuf. Gerade erst teilte die 30-Jährige bei „Promi Big Brother“ ihre intimsten Geheimnisse mit den Zuschauern. Nun gibt Sarah also noch mehr von sich Preis.

Vor traumhafter Kulisse in Teneriffa lässt sie alle Hüllen fallen. Ob Sarah die Entscheidung schwer fiel?

Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Und auch Sarah dürfte mächtig stolz auf die Fotos sein. Hat sie sich früher noch für ihren Körper und ihr Übergewicht geschämt, ist sie heute selbstbewusst und rund um zufrieden mit sich. Auch deshalb war das Playboy-Shooting für sie ein, wie sie selber sagt, "Meilenstein". Und dass sich Sarah in ihrem Körper wohl fühlt, sieht man ihr auf den Bildern auch wirklich an.