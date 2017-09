Sarah Knappik lässt für den "Playboy" ihre Hüllen fallen

In der Knastshow "Promi Big Brother" hatte sie keine gute Zeit: Ihre Mitbewohner mobbten sie, und die Zuschauer hatten schon nach wenigen Tagen von ihr die Nase voll und wählten sie raus. Doch beim "Playboy" trumpft Sarah Knappik nun ganz groß auf: Sie ziert das Cover der Oktoberausgabe. Für die Fotografin Katarina Hildebrandt ließ sie auf der spanischen Insel Teneriffa vor wildromantischen Vulkanfelsen die Hüllen fallen.

Das Model hat sich diese Kulisse selbst ausgesucht: "Ich liebe Teneriffa. Ich überlege mir schon lange, ob ich mir hier nicht eine Zweitwohnung zulegen sollte", sagte sie dem "Playboy". "Ich blühe auf, wenn ich hier bin."

Fullscreen

Zu den Gründen für ihre Teilnahme an " Promi Big Brother" sagt die 30-Jährige: "Ich wollte der Öffentlichkeit mit dieser Show auch eine andere Seite von mir präsentieren, denn ich glaube, ich wurde oft sehr zickig dargestellt." Was ein falsches Bild sei: Niemand, der sie privat kenne, sehe sie so. "Aber wenn man als Frau eine Meinung hat und die auch äußert, wird das oft als zickig missverstanden." Bei Männern werde das als Selbstbewusstsein wahrgenommen.

Sarah Knappik spricht über "Promi Big Brother"

Ihr Vorgehen bei "Promi Big Brother" will sie nicht als Taktik bezeichnet wissen: "Das Problem ist, dass der Zuschauer das sofort durchschaut. Ich bin einfach, wie ich bin. Wenn man eine gestandene Persönlichkeit hat, braucht man keine Taktik." Es sei klar, dass man dann polarisiert. Sie sage immer: "50 Prozent lieben das, was du tust. 30 Prozent haben gar keine Meinung - das sind schon mal 80 Prozent, die dir nicht schaden können." Die restlichen 20 Prozent fänden sowieso alles doof – "egal, was du machst."

So wird es vermutlich auch bei ihrem "Playboy"-Shooting sein. Wenn sie mit ihrer Rechnung Recht hat, dann hat sie mit den Fotos viele Leute glücklich gemacht.

Fullscreen





Weitere Motive exklusiv nur unter www.playboy.de/stars/sarah-knappik