Über dieses Video diskutiert das Netz: Sängerin Sarah Lombardi teilte jetzt Song-Aufnahmen von sich mit einer vielsagenden Botschaft. Doch an wen sind diese verletzlichen Zeilen gerichtet? Etwa an ihren Ex Pietro Lombardi? Auf den Aufnahmen stimmt die Sängerin vor heimischer Kulisse eine gefühlvolle Ballade an - eine Ballade, die vor Herzschmerz nur so trieft. "Würdest Du mir verzeihen, so wie ich es nie kann? Würdest Du mich befreien, und sag wann fängst Du an, alles zu verändern oder tust Du das schon?" lauten einige Zeilen des Textes. Für viele schein festzustehen, dass das Lied für den Vater ihres Kindes, Pietro Lombardi, ist. Bahnt sich da ein Liebes-Comeback an?