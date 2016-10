Während sie sich auf Kreta sonnt, sucht er Trost bei seiner Familie in Karlsruhe: Die Ehe von Sarah und Pietro Lombardi steckt in einer schweren Krise. Die 24-Jährige soll ihren Mann betrogen haben. Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte in der vergangenen Woche kompromittierende Fotos, die Sarah Lombardi anscheinend mit einem anderen Mann im Bett zeigen.



"Ihr Lieben, wir brauchen jetzt erst einmal etwas Zeit für uns als Familie und bitten euch deshalb um Verständnis", schrieb Sarah Lombardi nach Bekanntwerden der Anschuldigungen auf Facebook.





Sarah Lombardi macht Urlaub auf Kreta - ohne Pietro

Wenige Tage später setzte sich die Sängerin gemeinsam mit Söhnchen Alessio und ihrem Bruder Gianluca in ein Flugzeug. Ihr Ziel: die Insel Kreta. Dort hatte sie Ende Juni, Anfang Juli dieses Jahres gemeinsame mit Pietro und Alessio einen Familienurlaub verbracht. Die drei checkten in das "Creta Maris Beach Resort" ein, eine Fünf-Sterne-Anlage in Chersonisou, direkt am Strand.

Genau in dieses Hotel ist Sarah Lombardi nun zurückgekehrt, ohne Pietro. Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte Fotos und Videos, die die 24-Jährige in der Anlage zeigen, am Pool, beim Sport, auf der Terrasse. Auf einigen der Bilder trägt Lombardi einen pinken Monokini mit Fransen. Während ihres Urlaubes mit Pietro im Juni veröffentlichte Sarah mehrere Fotos, auf denen sie exakt denselben Badeanzug anhat. Mal knutscht sie darin mit ihrem Mann, mal spielt sie mit Söhnchen Alessio.

Sarah und Pietro Lombardi posten Familienfotos

Auch Pietro Lombardi veröffentlichte mehrere Fotos von dem Familienurlaub, der rund vier Monate zurückliegt. Was auffällt: Während er die Bilder mit liebevollen Kommentaren wie "Mein Leben", "In Love" oder "Love my Family" versieht, fällt die Betextung bei Sarah Lombardi eher nüchtern aus. Die schreibt zu exakt denselben Schnappschüssen: "Alessio & Mami", "Guten Morgen" oder "Familienkuscheln".

Von ihrem aktuellen Urlaub auf Kreta veröffentlichte Sarah Lombardi trotz Ehekrise ein Foto, das sie lachend auf der Terrasse des Hotels zeigt. Einen Kommentar zu dem Bild hat sich die 24-Jährige allerdings gespart.