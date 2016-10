Er war es, der Sarah Lombardi kurzfristig in den Urlaub nach Griechenland begleitete: Gianluca Engels, 19-jähriger Bruder der Sängerin. Nur wenige Tage, nachdem von der "Bild"-Zeitung Fotos und Chatverläufe veröffentlicht worden waren, die Sarah Lombardi scheinbar als Fremdgeherin enttarnten, stieg die 24-Jährige in einen Flieger Richtung Kreta. Dort wollte sie eigentlich mit ihrem Mann Pietro Lombardi und dem gemeinsamem Sohn Alessio eine Auszeit verbringen, bevor im November die gemeinsame Tour beginnt. Doch die steht nach dem Betrugsvorwürfen nun ebenso auf der Kippe wie die Ehe der Lombardis.

Bevor Sarah Lombardi in den Urlaub flüchtete, postete sie auf Facebook: "Ihr Lieben, wir brauchen jetzt erst einmal etwas Zeit für uns als Familie und bitten euch deshalb um Verständnis." Statt Pietro reiste dann Gianluca Engels mit seiner Schwester nach Griechenland. Eine Woche herrschte Funkstille. Außer Fotos, die Sarah Lombardi gemeinsam mit Söhnchen Alessio in der Hotelanlage zeigen, drang seitens der Familie Engels nichts an die Öffentlichkeit. Auch seit ihrer Rückkehr nach Köln schottet sich Sarah Lombardi bisher ab.

Gianluca Engels postet Foto aus dem Urlaub mit Sarah Lombardi

Dafür äußerte sich nun ihr Bruder Gianluca Engels. Der 19-Jährige postete auf seiner Instagramseite ein Foto, das ihn von hinten mit einem kleinen Jungen an der Hand zeigt. Die beiden stehen im Wasser und schauen aufs Meer. Bei dem Kind dürfte es sich um seinen Neffen Alessio handeln, denn das Foto ist mit der Ortsmarke "White Palace Grecotel Luxury Resort" markiert. Eben jenes Hotel, in dem Sarah Lombardi in der vergangenen Woche Urlaub machte.



Das Bild versah Gianluca Engels unter anderem mit den Worten: "Ich liebe dich mein kleiner Kämpfer." Doch der Kommentar liest sich nicht nur wie eine Liebeserklärung an seinen Neffen, der mit einem Herzfehler zur Welt kam und direkt nach der Geburt operiert werden musste. Die Worte von Gianluca Engels beschreiben auch treffend die aktuelle Situation seiner Schwester Sarah Lombardi: "Man muss verschiedene Probleme bewältigen, um an ein Ziel voranzuschreiten. Manche haben es leichter, und manche müssen kämpfen."

Ist die Ehe von Sarah und Pietro noch zu retten?

Sarah Lombardi muss nun entscheiden, ob sie um die Ehe mit Pietro kämpfen will oder das Paar nach fünf gemeinsamen Jahren getrennte Wege geht. Auf ihre Familie, so scheint es, kann die 24-Jährige in jedem Fall zählen. "Es gibt viele Menschen, die dich lieben, so wie du bist. Du hast so viele Menschen dazu gebracht, dich zu unterstützen und du hast eine Familie, die immer hinter dir steht! Wir lieben dich, so wie du bist. Beste Schwester auf Erden! ", schrieb Gianluca Engels vor rund drei Monaten in einem Instagrambeitrag an Sarah Lombardi.