Der häufigste Satz, den Sarah Lombardi in knapp drei Stunden zu ihrem Mann Pietro sagt, lautet: "Schatz, was machst du?" Er fällt in einer Studioküche in Köln-Hürth. Das Ehepaar ist zu Gast bei der Vox-Kochschow "Grill den Henssler" und tritt gegen Gastgeber Steffen Henssler an. Die Sendung, die an diesem Sonntag um 20.15 Uhr zu sehen ist, wurde bereits Mitte September aufgezeichnet. Dass nur vier Wochen später Spekulationen über eine angebliche Affäre Sarah Lombardis die Runde machen und die Ehe des einstigen DSDS-Paares auf der Kippe steht, ahnte damals niemand.

Vor den Kameras zoffen sie sich nicht, aber es wird ganz deutlich, wer in dieser Beziehung die Hosen anhat. Sarah und Pietro Lombardi sollen ein Dessert zubereiten und entscheiden sich für Waffel Cannolo mit Erbeeren, eine italienische Süßspeise.



Direkt zu Beginn der Sendung stellt die 24-Jährige klar: "Normalerweise stehe ich allein in der Küche. Das ist jetzt das erste Mal gemeinsam mit Pietro. Ich warne schon mal alle vor, das kann heikel werden." Heikel wird die Situation in erster Linie für Pietro Lombardi. Der DSDS-Sieger des Jahres 2011 macht das, was er seiner Meinung nach wohl am besten kann, das Publikum unterhalten. Mit Sprüchen, Scherzen und Gesangseinlagen.







Sarah Lombardi kocht, Pietro kaspert

Am Herd bringt er nicht allzu viel zu Stande, was Sarah Lombardi zu den Aussagen veranlasst: "Du solltest weniger Show machen. Konzentrier' dich!" oder "Schatz, mach jetzt keine Hektik!" Er wirkt wie der überdrehte Junge auf dem Spielplatz, sie wie die strenge Mutter, die ihn zur Vernunft ermahnt. Er kaspert, sie kocht. Moderatorin Ruth Moschner sagt: "Ich mag Welpen total gerne. Aber du bist noch viel niedlicher."

Genauso kommt Pietro Lombardi rüber, wie ein kuscheliger Welpe, der unbeholfen durchs Leben tappst. War er vielleicht wirklich zu naiv, um zu bemerken, dass seine Frau einen anderen Mann haben könnte? Immerhin hat er Sarah nach den ersten Gerüchten vehement verteidigt. "Macht euch keinen Kopf, viele schreiben mir, aber da hat sich wohl ein Freak Zeit genommen, um gute Fotomontagen zusammen zu basteln", schrieb der 24-Jährige auf Facebook. Diesen Eintrag hat Pietro Lombardi mittlerweile wieder gelöscht.



"Es gibt nur einen Typen für sie, das bin ich"

Angesprochen auf den sexy "Let's Dance"-Auftritt von Sarah Lombardi im Frühjahr dieses Jahres sagt Pietro: "Es gibt nur einen Typen für sie, das bin ich." Das hat er wohl ebenso fest geglaubt, wie die anderen Gäste bei "Grill den Henssler". "Es ist schön, so verliebte Leute zu sehen", schwärmt Moderatorin Marijke Amado und singt spontan "Ti amo". Und Ruth Moschner sagt zu Sarah Lombardi: "Echt, immer noch total verliebt. Es ist so schön, wie ihr euch immer anguckt. Und er vor allem auf dich hört. Das hast du gut erzogen."

Allerdings ist Pietro Lombardi kein Hund und auch kein Kleinkind, sondern ein erwachsener Mann mit Gefühlen. Die scheint Sarah Lombardi seit Längerem bewusst verletzt zu haben. Pietro Lombardi hat von der vermeintlichen Affäre seiner Frau wohl nichts mitbekommen, denn auch bei "Henssler" schwärmt er von Sarah als "der tollsten Frau der Welt".



Komplimente dieser Art sind von Sarah Lombardi nicht zu hören. Sie sagt Sachen wie: "Mein Mann kann nicht kochen", "Mein Mann mag keine Pralinen" oder "Hau mir doch die Schublade nicht gegen den Kopf". Die 24-Jährige wirkt kühl und abgeklärt. Sollte es wirklich der letzte gemeinsame TV-Auftritt des früheren DSDS Paares Sarah und Pietro Lombardi sein, es wäre ein trauriger Abschied.



" Grill den Henssler" läuft am Sonntag um 20.15 Uhr bei Vox