Sarah Lombardi äußert sich zu Schwangerschaftsgerüchten

Es ist nicht das erste Mal, dass ihr auf Facebook die Hutschnur geplatzt ist. Sarah Lombardi ärgert sich dieser Tage über vieles, was geschrieben und in den Weiten des Internets gemunkelt wird. Am Donnerstagabend war es wieder mal so weit: "Leute, im Moment passieren so schlimme Dinge auf dieser Welt, schenkt denen doch bitte Aufmerksamkeit und Anerkennung, die es verdient haben!" rief sie ihren Fans entgegen. Seit Tagen kursieren Meldungen, sie sei schwanger - und der Vater sei ihr alter und wohl auch aktueller Freund Michal T.

Lombardi nahm konkret Bezug auf diese Gerüchte: "Tut mir leid ich habe noch 6 Kilo von meiner letzten Schwangerschaft ... und bin NICHT schwanger !!!!!" schrieb sie auf ihrer Seite.





Erst vor zwei Wochen war Sarah Lombardi auf Facebook der Kragen geplatzt. Entnervt von den vielen fiesen Sprüchen über sie und ihren Sohn Alessio schrieb sie: "An all diese asozialen die meinen hier Witze über unseren Sohn machen zu müssen 😡: Mein Account ist kein Jugendzentrum ... geht draußen Blätter sammeln🍂 wenn euch langweilig ist! Im Ernst ... irgendwann reicht es doch auch mal." Damals erhielt sie sogar Beistand von ungewohnter Seite: Rapper Kay One unterstützte die Kölnerin: "Das ist einfach asozial. Der Kleine wird das später irgendwann mal alles lesen ... im Internet bleibt einfach alles für die Ewigkeit. Das ist doch nicht cool Leute! Auch diese ganzen Sachen über die Mama von der sind echt asozial. Leute seid ihr gestört oder was ? Das ist die MUTTER! Eine Mutter hält immer zu ihrem Kind - scheiss egal was das Kind gemacht hat!" Kay One bekam für seine Einlassung mehrere zehntausend Likes - doch genutzt hat es offenbar wenig. Gegen die 24-Jährige wird ungehindert weitergehetzt. Daran wird wohl auch ihr jüngster Gefühlsausbruch auf Facebook nichts ändern.