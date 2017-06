Liebes-Aus: Sarah Lombardi trennt sich angeblich von Michal T.

Es schien die große Liebe zu sein: Für Jugendfreund Michal T. verließ Sarah Lombardi im vergangenen Oktober ihren Noch-Ehemann Pietro Lombardi, gab ihr Haus, die Familie und die gemeinsame Karriere vor der Kamera auf. Doch nur sieben Monate nachdem die Affäre zwischen der Sängerin und Michal T. aufgeflogen ist, soll alles aus sein.

Sarah Lombardi und Michal T. haben sich getrennt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das "engste Umfeld" von T. Über die genauen Gründe für das Beziehungs-Aus sei nichts bekannt, jedoch sei es zwischen den beiden immer wieder zu Streitereien gekommen.

Sarah Lombardi und Michal T. gemeinsam im Urlaub

Die Trennung erfolgt überraschend. Vor wenigen Wochen hätten Sarah Lombardi und Michal T. einen gemeinsamen Urlaub mit Lombardis Sohn Alessio in der Türkei verbracht, berichtet die "Bild" weiter. Die Sängerin selbst hat sich bislang nicht konkret zur möglichen Trennung geäußert.

Die Nachricht vom Ende der Beziehung würde zu einem Satz passen, den Sarah Lombardi am Dienstag im sozialen Netzwerk Snapchat veröffentlichte. "Am Ende enttäuschen dich die am meisten, von denen du es am wenigsten erwartet hast ...", schrieb die 24-Jährige dort. Ob sie damit konkret Michal T. meinte, ist unklar. Inzwischen ist das Posting verschwunden.

Affäre sorgte für Trennung von Pietro Lombardi



Lombardi und Michal T. sorgten im vergangenen Oktober für Schlagzeilen, als die Affäre der beiden aufflog. Pikante Fotos, die beide gemeinsam im Bett zeigten, wurden verschiedenen Medien zum Kauf angeboten. Woher die Fotos stammten, ist bis heute unklar. Es folgte die Trennung von Ehemann Pietro Lombardi, den die gebürtige Kölnerin 2011 in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kennengelernt hatte.

Folgt jetzt das Liebescomeback mit Pietro? Eine Versöhnung zwischen dem einst so vertrauten Paar ist zwar nicht auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich. Beide haben in Interviews und in der Doku-Soap "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" klar gemacht, dass sie ihre eigenen Wege gehen wollen.