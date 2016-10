"Sarah wer?" "Die war mal bei 'DSDS'". So beginnen die meisten Erklärungen zu einer der derzeit meist gesuchten Frauen im Internet. Für Sarah Lombardi interessieren sich in Deutschland offenbar mehr Menschen als für Angela Merkel oder Hillary Clinton. Das belegt eine Statistik der Suchmaschine Google. Zwar gibt die Datenbank Google Trends keine absoluten Zahlen preis, dennoch zeigt ein direkter Vergleich zwischen den drei Suchbegriffen: Sarah Lombardi liegt an der Spitze - mit deutlichem Abstand vor Merkel und Clinton. Lombardi schlägt selbst Helene Fischer. Ein Phänomen.

Warum interessieren sich plötzlich so viele Menschen für eine 24-jährige Kölnerin, die vor fünf Jahren an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen hat? Sarah Lombardi sorgte mit einer angeblichen Affäre für Schlagzeilen. Die Kölnerin soll Ehemann Pietro Lombardi mit ihrem Ex-Freund betrogen haben. Während ein ahnungsloser Pietro Lombardi seine Frau gegen die Vorwürfe in Schutz nahm, druckte die "Bild"-Zeitung die vermeintlichen Fremdgeh-Fotos. Eine Intrige und das Ende einer großen Liebesgeschichte: Ein Hauch von Dallas und Denver-Clan weht mitten durchs glamourfreie Köln-Hürth, dem Wohnort der Lombardis.



Sarah Lombardi und Ehemann Pietro waren bereits abgeschrieben

Dabei waren Sarah Lombardi und Ehemann Pietro schon fast abgeschrieben. Ihr letztes Album "Teil von mir" verfehlte den Sprung in die Charts, auch ihre Konzerte fanden immer weniger Zuspruch. Selbst die RTL2-Dokuosap "Sarah & Pietro", bei der sich die beiden Sänger von Kameras in ihrem Alltag begleiten ließen, zog nicht mehr. Den dritten Teil "Im Wohnmobil durch Italien" wollten im vergangenen Januar im Schnitt unter einer Million Zuschauer sehen - und damit deutlich weniger, als in den beiden Staffeln davor. Sarah und Pietro drohten zum Flop zu werden. Jetzt stehen sie wieder im Mittelpunkt - dank einer pikanten Affäre.

Sarah und Pietro als deutsche Brangelina: Aus dem Traumpaar wird das Skandalpaar. Dass so viele Menschen ihr Schicksal bewegt, liegt auch an ihrer öffentlich zelebrierten Liebesgeschichte. Sarah Engels und Pietro Lombardi lernten sich 2011 bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kennen. Liebe auf den ersten Blick war es nicht. "Am Anfang fand ich ihn etwas gruselig", sagte Sarah Lombardi über ihren späteren Ehemann. Kein Kompliment. Trotzdem kamen sich die Kölnerin und der Karlsruher beim Recall auf den Malediven näher. Und mehr: Vor den Augen der Zuschauer wurden sie zum großen TV-Traumpaar. Sarah und Pietro rührten Millionen von Herzen. Und das live im Fernsehen.

Die Lombardis bieten Eskapismus pur

Jetzt können die Sarah- und Pietro-Fans wieder live dabei sein. Dieses Mal bei ihrer Trennung, die sich zu einer Scheidungsschlacht und einem Kampf ums Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Alessio ausweiten könnte. Ist es reine Neugierde, Voyeurismus oder der Wunsch, andere scheitern zu sehen, die uns am Fall Pietro und Sarah Lombardi faszinieren? Vermutlich ist es vor allem die Flucht aus der Realität: Aleppo, Trump oder Brexit - da kommen die Lombardis wie gerufen. Sarah und Pietro bieten Eskapismus vom erschreckenden Nachrichten-Alltag.

Ein Ende der Lombardi-Mania ist vorerst nicht in Sicht. Am Mittwoch gab das Paar seine Trennung bekannt. Damit dürfte auch die gemeinsame TV-Karriere beendet sein. Ob beide als Singles an alte Erfolge anknüpfen können, ist offen. Doch es scheint, als würden Angela Merkel und Hillary Clinton noch eine Weile das Nachsehen haben.