Was tun, wenn das eigene Leben plötzlich Kopf steht und nichts mehr so ist, wie vor kurzem gedacht? So muss es Pietro Lombardi momentan ergehen. Der 24-Jährige wurde in der vergangenen Woche von pikanten Fotos überrascht, die die "Bild"-Zeitung veröffentlichte. Darauf zu sehen: Seine Frau Sarah Lombardi im Arm eines Anderen, es soll sich dabei um ihren Ex-Freund Michal T. handeln.



Pietro Lombardi glaubte zunächst an einen schlechten Scherz, nahm seine Frau auf Facebook in Schutz. "Da hat sich wohl ein Freak Zeit genommen, um gute Fotomontagen zusammen zu basteln", schrieb er dort. Doch nur einen Tag später löschte er den Post, als die "Bild"-Zeitung auch noch angebliche Chat-Verläufe zwischen Sarah Lombardi und ihrem Ex öffentlich machte. War die Beweislast zu erdrückend? Sarah Lombardi forderte auf Facebook erst einmal "Zeit für unsere Familie" ein und verschwand ohne ihren Mann, mit ihrem Bruder und Sohn Alessio, nach Griechenland. Dort bräunt sie sich momentan in der Sonne, lässt es sich gut gehen.

Pietro Lombardi scheint den Gerüchten zu glauben

Und Pietro? Der flüchtete zunächst zu einem guten Freund in Köln. Auf Facebook postete er ein Bild von sich und seinem kleinen Sohn mit dem Kommentar "Mein Leben." Und auf Instagram löschte er alle gemeinsamen Fotos mit Sarah Lombardi - ein Zeichen dafür, dass er den Gerüchten glaubt. Mittlerweile ist der Sänger in seiner Heimat Karlsruhe bei Familie und Freunden. Und lenkt sich vom Kummer ab. Zum Beispiel mit einer Partie Lasertag. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde Lombardi außerdem gemeinsam mit Kumpels in einem Einkaufszentrum in Karlsruhe gesichtet.



Fans belagerten den Reality-TV-Promi, ein Freund filmte die Szenen und stellte sie auf Snapchat. Pietro Lombardi soll in dem Clip in die Kamera gucken und "Alles gut, Mann, alles gut! Das Leben geht weiter" sagen. Ein weiteres Video soll Lombardi in einer Tiefgarage zeigen - beim Singen eines traurigen Liebeslieds von James Arthur. Zur "Bild"-Zeitung sagte er außerdem am Freitag, dass er nicht ewig schweigen wolle. Noch scheint zwischen ihm und seiner Frau Sarah jedoch einiges ungeklärt zu sein.