Es müssen harte Tage für Pietro Lombardi gewesen sein: Seit vor gut anderthalb Wochen plötzlich Fotos auftauchten, die seine Frau Sarah im Arm eines anderen zeigen, steht seine Welt Kopf. Der Sänger glaubte zunächst an eine Photoshop-Fälschung, verteidigte seine Frau und seine Ehe auf Facebook. Doch diesen Post löschte er nur kurze Zeit später - da waren bereits pikante Chatprotokolle zwischen Sarah Lombardi und ihrem Exfreund Michal T. von der "Bild"-Zeitung veröffentlicht worden. Seither halten sich die Gerüchte um eine Ehekrise bei den Lombardis hartnäckig. Wie geht es mit dem einstigen Traumpaar weiter?

Pietro Lombardi soll schon ausgezogen sein



In der RTL-Sendung "Exclusiv Weekend" kam am Sonntag ein Freund von Pietro zu Wort. Der wollte zwar anonym bleiben, plauderte aber aus, dass Pietro vermutlich keine Chance mehr für die Ehe sieht. Und nicht nur das: Pietro wolle auch weg aus Köln und zurück in seine Heimat Karslruhe ziehen. Das Ehepaar Lombardi hatte im Kölner Stadtteil Hürth ein Eigenheim gebaut, lebte dort gemeinsam mit dem einjährigen Sohn Alessio. Doch mit der Familienidylle könnte nun Schluss sein. Angeblich habe Pietro bereits seine Sachen gepackt und sei ausgezogen.

Der 24-Jährige hält sich momentan in Karlsruhe bei Verwandten und Freunden auf. Er wurde dort beim Lasertag-Spielen und in einem Einkaufszentrum gesichtet. Auf Snapchat kursierten laut der "Bild"-Zeitung Videos, die ihn traurig singend in einer Tiefgarage und im Gespräch mit Fans zeigen. "Alles gut, Mann, alles gut. Das Leben geht weiter", soll er gesagt haben. Ein Anzeichen dafür, dass er seiner Frau keine zweite Chance geben will?

Sarah Lombardi und Pietro Lombardi sind nur gemeinsam eine Marke

Eine Klärung steht bald an, denn Sarah Lombardi wird noch am Montag zurück aus dem Urlaub erwartet. Sie war mit Sohn Alessio nach Kreta geflüchtet. Laut "Exklusiv Weekend" steht am Dienstag ein Krisengespräch mit dem Management an. Doch momentan sieht es so als, als sei die Marke "Sarah & Pietro" nicht mehr zu retten.