Die Ehe von Sarah und Pietro Lombardi ist gescheitert, so viel steht seit Mittwoch fest. Nach tagelangem Schweigen bestätigte das Management des TV-Paars, dass die beiden getrennt sind. Die Fans hatten das schon befürchtet, seit Mitte Oktober Fotos in der Öffentlichkeit auftauchten, die Sarah Lombardi im Arm ihres Exfreunds Michal T. zeigten. Zu der angeblichen Affäre äußerten sich auch jetzt weder Pietro Lombardi noch seine Frau. Doch der offenbar betrogene Pietro fand auf Facebook erste Worte an seine Fans.

" Sarah und ich haben uns getrennt. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung unserem Sohn gegenüber und werden aus diesem Grund auch immer miteinander verbunden sein. Und aus meinem Mund kam noch nie der Satz 'alleiniges Sorgerecht'. Mama und Papa sind wichtig. Danke!", schrieb der 24-Jährige schlicht. Und rief damit bei seinen Fans die unterschiedlichsten Emotionen hervor. Sein Post, zu dem er übrigens ein Fotos von sich und seinem Sohn Alessio hochlud, hat über 123.000 Likes bekommen, mehr als 13.000 Facebook-User habe ihn kommentiert.

Viele Fans sind traurig, dass die Lombardis nicht um die Ehe kämpfen

Die Reaktionen reichen von Mutzusprechungen und Trostbekundungen bis hin zu wüsten Beschimpfungen - die allerdings Sarah Lombardi gelten. Dass sie ihren Noch-Ehemann betrogen haben soll, verzeihen ihr viele Fans nicht."Sie hat ihn verarscht bis zum Geht-nicht-mehr und ist einfach nur dumm. Er kann froh sein, dass er sie los ist. Und es tut mir soooo leid für ihn", schreibt zum Beispiel ein User. "Also ich glaub, Sarahs Karriere ist vorbei und Pietros fängt erst richtig an. Das Schlimmste, was in einer Ehe passieren kann, ist Fremdgehen. Daher hab ich auch kein Mitleid mit Sarah", ein anderer.

Viele wollen zeigen, dass sie Pietro Lombardi unterstützen: "Pietro... Wir stehen immer hinter dir... Bist und bleibst ein toller Papa... Kopf hoch, du schaffst das!" oder "Ich mag Pietro von Anfang an. Er hat das Herz am richtigen Platz. Bleib so, wie du bist und bist ein SUPER-PAPA", lauten die Kommentare.

Wie es mit der Karriere der Lombardis weitergeht, ist unklar

Dazwischen mischen sich auch Stimmen, die sich enttäuscht über das schnelle Ende der Ehe zeigen. "Schade, dass nicht gekämpft wird... Alles wird so hingenommen... Naja, euer Ding... Aber dann bekommt der Satz 'In guten wie in schlechten Zeiten' eine ganz neue Bedeutung... Anscheinend werden schlechte Zeiten nicht beachtet, es zählen nur die guten. Viel Glück", schreibt ein Fan zum Beispiel.

Noch ist unklar, wie und ob es mit der gemeinsamen Karriere von Sarah und Pietro Lombardi weitergeht. Die beiden ehemaligen "DSDS"-Teilnehmer standen als Sänger-Duo auf der Bühne und hatten eine eigene Doku-Soap bei RTL2.