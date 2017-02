"Harry Potter"-Star Scarlett Bryne zieht sich für den Playboy aus

In der „Harry Potter“-Filmreihe wurde sie als Pansy Parkinson, die Freundin von Draco Malfoy, bekannt. Nun verkündete Scarlett Bryne auf ihrer Instagram-Seite, dass sie sich für den Playboy ausziehen wird. Die 26-Jährige schreibt zu diesem Bild: „Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil der März/April-Ausgabe des Playboys zu sein.“





Gerade erst kündigte der US-Playboy an, nach einem knappen Jahr Pause, wieder nackte Frauen in dem Magazin abzubilden. Nun ist also auch bekannt, wer sich als eine der ersten wieder für das Männermagazin ausziehen wird.





Dass ausgerechnet ein „Harry Potter“-Star die Hüllen fallen lässt, hat einen guten Grund. Denn Scarlett Bryne ist die Verlobte von Cooper Hefner, dem Kreativchef und Sohn des Gründers Hugh Hefner. Dass dieser kein Problem damit haben dürfte, dass sich seine Verlobte im Evakostüm zeigt, wird auf Twitter deutlich. Dort bezog Cooper Hefner gerade erst dazu Stellung, warum der US-Playboy wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Er schreibt: „Nacktheit war nie das Problem, weil Nacktheit kein Problem darstellt.“





Scheint so, als können sich also alle auf die März/April-Ausgabe des US-Playboy freuen.