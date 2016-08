Gina-Lisa Lohfink soll bereits zugesagt haben. Zusammen mit ihrem Gesangspartner Florian Wess, besser bekannt als "Botox-Boy", soll sie ab Januar bei der neuen Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" dabei sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür zwar nicht, doch die "Bild"-Zeitung - in Sachen Dschungelcamp gut informiert - hatte über ihre Teilnahme bereits berichtet. Auch der Ex-Mann von Sarah Connor, Marc Terenzi, lässt seine Schlüpfer offenbar im kommenden Jahr im australischen Busch fallen. Nur einer, der will nicht ins Dschungelcamp: Schäfer Heinrich.

Der TV-Bauer, der vor acht Jahren durch seine Teilnahme in der Kuppel-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" bekannt wurde, schlägt nach Informationen von "Bild" ein Dschungelangebot aus - und damit eine stattliche Gage. Angeblich war der Kölner Sender bereit, dem 49-Jährigen 80.000 Euro anzubieten. Doch Schäfer Heinrich, der mit bürgerlichem Namen Heinrich Gersmeier heißt, verzichtet.

Schäfer Heinrich will sich nicht nackt im Dschungelcamp zeigen

"Ich mache mich nicht zum Kasper. Meine Mutter Johanna hätte mich für so einen Blödsinn vom Hof gejagt. Mit meinen Lämmchen habe ich genug Dschungel, da muss ich nicht nach Australien fahren", sagte er der Zeitung. Es sei ihm außerdem unangenehm, wenn er sich den Zuschauern beim Duschen hätte nackt zeigen müssen.

Doch wie kann der TV-Bauer es sich leisten, auf 80.000 Euro zu verzichten? Heinrichs Geschäfte laufen gut. Er tritt zwei Mal in der Woche auf Mallorca auf, ist mit seinem "Schäferlied" oder Titeln wie "Schatzi, ich schubs Dich heute ins Heu" Dauergast im bei deutschen Touristen beliebten Club "Bierkönig" am Ballermann. Außerdem wird er regelmäßig für Stadtfeste gebucht - an diesem Samstagabend tritt er zum Beispiel in Haiger im Lahn-Dill-Kreis bei den "Treckerfreunden" auf.

Der geschäftstüchtige Schäfer Heinrich

Außerdem vermarktet er seinen Namen geschickt. Im vergangenen Jahr hatte er eine eigene Kollektion beim Textil-Discounter "Woolworth", warb dort unter anderem für T-Shirts mit dem Aufdruck "Ich bin Schaf auf dich". Und auch die Landwirtschaft ist nach wie vor ein wichtiges Standbein von Schäfer Heinrich. Er hat sich ein kleines Franchiseunternehmen mit Marktständen aufgebaut. Unter seinem Namen werden auf Wochenmärkten Schafsfelle, Bio-Gemüse und Eier angeboten.

Das Geschäft von Heinrich Gersmeier brummt offenbar. 80.000 Euro? Da hütet er lieber weiter Schafe.