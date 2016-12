Sorge um Carrie Fisher. Die Ikone der Weltraum-Filmsaga "Star Wars" hat offenbar einen Herzanfall erlitten. Medien und Augenzeugen berichteten, bei der US-Schauspielerin habe es auf einem Flug von London nach Los Angeles einen medizinischen Notfall gegeben, kurz vor der Landung. Rettungskräfte brachten Fisher demnach ins Krankenhaus gebracht. Die Los Angeles Times berichtete, der Zustand der 60-Jährigen sei kritisch. Eine offizielle Bestätigung durch Sprecher des US-Stars gab es zunächst nicht. Fisher, die mit ihrer Rolle der Prinzessin Leia in "Star Wars" weltberühmt wurde, war auf einer Promotiontour für ihre Autobiographie "The Princess Diarist". Schauspielkollegen aus Star Wars und zahlreiche andere Prominente, wie Captain-Kirk-Star William Shatner und die US-Sängerin Bette Midler sendeten per Twitter ihre Anteilnahme und Genesungswünsche an Fisher. Sogar von Fishers Hund Gary gab es einen Tweet mit der Bitte, an sie zu denken. Zwischen 1977 und 1983 hatte Fisher in drei Star Wars Filmen die Prinzessin Leia gespielt. Im vergangenen Jahr kehrte sie in dieser Rolle in der Disney-Fortsetzung der Saga "Das Erwachen der Macht" auf die Leinwand zurück. Im November machte sie Schlagzeilen, als sie enthüllte, sie habe mit ihrem Co-Star Harrison Ford eine Affäre während der Star-Wars-Dreharbeiten 1976 gehabt.