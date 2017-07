Schlagersänger Costa Cordalis: Schwerer Sturz im eigenen Badezimmer

An diesem Samstag sollte Schlagersänger Costa Cordalis gemeinsam mit seinem Sohn Lucas bei einem Open-Air-Konzert im Berliner Hoppegarten auf der Bühne stehen. Doch der Auftritt musste kurzfristig abgesagt werden. Der 73-Jährige ist in seiner Finca in Mallorca schwer gestürzt und hat sich einen doppelten Knöchelbruch im rechten Fuß zugezogen. "Ich kam morgens aus der Badewanne, als ich plötzlich wegrutschte. Ich hatte starke Schmerzen", sagte Cordalis der "Bild"-Zeitung.

Der Unfall passierte bereits in der vergangenen Woche. Statt auf Mallorca zum Arzt zu gehen setzte sich Cordalis mit seiner Frau Ingrid in den nächsten Flieger nach Hamburg. "Ich traue den Ärzten in Spanien nicht", sagte Cordalis. Was er allerdings nicht bedachte: In Hamburg fand zu diesem Zeitpunkt der G20-Gipfel statt, viele Straßen waren gesperrt, oft bildeten sich meterlange Staus. "Wir sind kaum mit dem Taxi vom Flughafen zur Klinik gekommen", so Cordalis. Schließlich schaffte es der Schlagersänger doch noch in die Klinik und wurde drei Stunden operiert. Er habe immer noch starke Schmerzen und nehme drei bis vier Ibuprofen-Tabletten am Tag, klagt Cordalis.

"Ich hätte mir auch das Genick brechen können"

Trotzdem weiß er, dass er Glück im Unglück hatte. "Ich hätte mir auch das Genick brechen können wie mein Freund Gunter Gabriel. Das hat mich sehr mitgenommen." Der Sänger war am 22. Juni an den Folgen eines Halswirbelbruchs gestorben, den er sich bei einem Treppensturz zugezogen hatte. Costa Cordalis will nun vorerst in Deutschland bleiben und hier ein Reha-Programm absolvieren. "Am liebsten an der Nordsee in St. Peter Ording."

Ganz müssen seine Fans beim Open-Air-Konzert in Berlin allerdings nicht auf ihn verzichten. Statt dem 73-Jährigen werden nun sein Sohn Lucas und seine Tochter Kiki auf der Bühne stehen und die Hits zum Besten geben. "Es macht mich stolz, dass meine Kinder meine Lieder singen", sagt Costa Cordalis.