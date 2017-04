Sie ist süchtig nach OPs – jetzt will sie noch brauner werden

"Big is not big enough!" ("Groß ist nicht groß genug!") – zu wahrscheinlich kaum einem anderen passt dieser Spruch besser als zu Martina Big. Bei dem 28-jährigen Glamour-Model ist vor allem eine Sache groß: ihre Brüste. Mit "70 S" hat die Deutsche die größten Europas. Insgesamt 21 Brustvergrößerungen hat sich Martina in den letzten sechs Jahren unterzogen.

"Tuning" nennt sie ihre Schönheitsoperationen. Auch ihre Nase, Lippen, Hüften und Beine hat sie sich machen lassen. Momentan hat Martina ein ganz anderes Projekt – und zwar braun zu werden. Davon erzählte das Model jetzt bei ihrem Besuch in der britischen Show "This Morning".

"Ich wollte schon lange eine knackige Bräune"

"Ich wollte schon lange eine knackige Bräune haben. Letztes Jahr war ich für mehrere Foto-Shootings in Los Angeles und Miami. Dort verbrachte ich meine komplette Freizeit am Strand in der Sonne. Doch die Farbe verblasste", sagte sie den beiden Moderatoren.

Deswegen ließ sich Martina von ihrem Arzt im Januar 2017 sogenannte Bräunungsinjektionen spritzen, damit sie dauerhaft "knusprig braun" aussieht. "Ich weiß, dass die Meinungen über mich gespalten sind. Aber meine Fans finden es okay, solange ich glücklich bin", sagt die 28-Jährige selbstbewusst.

Seit 2012 folgt eine Schönheit-OP nach der anderen

Vor sechs Jahren war Martina noch ein ganz "normales" Mädchen. Sie arbeitete als Stewardess bei einer kleinen Airline. Nur ein Jahr später kündigte sie Hals über Kopf ihren Job und verfolgte von da an ihre Karriere als Glamour-Model. "Schon als kleines Kind wollte ich solche Kurven wie Pamela Anderson haben und so aussehen wie Katie Price", begründet sie ihre optische Veränderung.

Ihr Freund Mike unterstützt sie bei ihrem Vorhaben nicht nur, er spritzt sich sogar selbst die Injektionen. "Ich war früher ein blasser Junge", erzählt er im Interview. "Jetzt bin ich durchweg braun. Und bei Martina ist es ähnlich. Sie war zwar auch schon früher hübsch. Jetzt ist sie aber durch ihre Veränderungen eine exotische Barbie."

Auf den Hinweis der Moderatorin, dass ihre OPs ihre Gesundheit gefährden könnten, entgegnet die junge Frau: "All meine Eingriffe kann ich wieder rückgängig machen. Von daher mache ich weiter. Als Nächstes sind meine Lippen dran. Meine Brüste sollen auch noch größer werden."