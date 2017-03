Schwager von Dänemarks Königin Margarethe ist tot

Am Montagabend verstarb Richard Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Der Prinz war der Schwager von Dänemarks Königin Margarethe. Seine Frau, Prinzessin Benedikte, gab den Tod von Sayn-Wittgenstein-Berleburgs am Dienstag über ihren Privatsekretär bekannt.

Richard Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg starb plötzlich

Das royale Familienmitglied sei auf seinem Schloss in Berleburg in Nordrhein-Westfalen plötzlich verstorben. Nach einem kurzen Aufenthalt in Dänemark sei Benedikte am Dienstag selbst zurück nach Bad Berleburg gereist. Prinz Richard wurde 82 Jahre alt. Er war seit 1968 mit Prinzessin Benedikte, der zweitältesten Tochter des dänischen Königs Frederik, verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.