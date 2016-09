Schwangere US-Fußballerin Lauren Holiday hat einen Hirntumor

Im Juli dieses Jahres feierten US-Fußballerin Lauren Holiday und ihr Mann, Basketballprofi Jrue Holiday, ihren dritten Hochzeitstag. Gekrönt werden soll ihr Glück mit einem gemeinsamen Baby: Lauren Holiday ist schwanger. Die Geburt ihrer Tochter ist für Oktober geplant. Doch kurz vor dem Hochzeitstag der Holidays erhielt die 28-jährige Lauren eine schreckliche Diagnose. Die rechte Seite ihres Gehirns ist von einem Tumor befallen.



Die Familie kommt vor der Karriere

Nun äußerte sich Jrue Holiday erstmals zum Schicksal seiner Frau. In den USA steht die nächste NBA-Saison vor der Tür. Jrue Holiday, der für die New Orleans Pelicans spielt, verkündete auf Grund der Krankheit seiner Frau eine Saison auszusetzen. Er sagte gegenüber dem US-Online-Portal "Nola": "Ich bin so gesegnet Basketball zu spielen und in dieser Position zu sein. Aber meine Frau ist das Wichtigste auf der Welt für mich". Desweiteren fügte er hinzu: "Meine Familie kommt vor dem Basketball. Sie steht vor allem anderen."

Lauren Holiday soll nach der Geburt operiert werden

Eine Behandlung von Lauren Holiday ist erstmal ausgeschlossen. Das Baby soll durch ärztliche Eingriffe keine Schäden tragen. Der Tumor gilt jedoch als operabel. Nur sechs Wochen nach der Geburt soll sich Lauren Holiday einem Eingriff unterziehen. Die einzig beruhigende Nachricht: Nach einer erfolgreichen OP hat die Sportlerin gute Chancen, wieder vollkommen gesund zu werden.

Die Fußballspielerin absolvierte innerhalb ihrer Karriere 133 Länderspiele für die USA und hat eine Quote von 24 Toren. Sie gewann mit ihrer Mannschaft 2015 die Weltmeisterschaft und holte 2008 und 2012 olympisches Gold für ihr Land.

Ihr nächstes Ziel: Gesund werden, um die gemeinsame Zeit mir ihrem Mann und ihrer Tochter genießen zu können.