Mittlerweile haben die Schweden viel Übung im Heiraten und Kinderkriegen: Alle drei Sprösslinge von König Carl Gustav und Königin Silvia von Schweden standen bereits vor dem Traualtar. Meist, um kurz darauf eine Schwangerschaft zu verkünden. Vier kleine Prinzen und Prinzessinnen wurden in den vergangenen vier Jahren am schwedischen Hof getauft, nächste Woche kommt eine weitere Taufe hinzu: Prinz Alexander, das erste Kind von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, ist am Freitag, 9. September, an der Reihe.

Wie das schwedische Boulevard-Blatt "Expressen.se" berichtet, gingen die Einladungen mit dem offiziellen Pressebild der jungen Familie raus an die Gäste - und zwar ganz traditionell im Namen des Königspaars.







Wer genau zur Zeremonie nach Stockholm eingeladen ist, wollte der schwedische Hof nicht mitteilen. Es ist auch von adligen Gästen die Rede. So viel blaues Blut wie bei der Taufe seiner Cousine Estelle wird jedoch nicht erwartet. Als Nummer zwei in der Thronfolge bekam die Tochter von Prinzessin Victoria und Prinz Daniel 2012 hohen Besuch, unter anderem von ihren Taufpaten König Willem-Alexander der Niederlande, Kronprinzessin Mary von Dänemark und Kronprinz Haakon von Norwegen.

Prinz Alexanders Cousins und Cousinen werden für Unterhaltung sorgen

Doch der Gottesdienst in der Kapelle auf Schloss Drottningholm verspricht auf jeden Fall interessant zu werden, denn laut "expressen.se" werden sämtliche Cousins und Cousinen des kleinen Prinzen erwartet. Und das kann lebhaft werden: Bei der Taufe von Estelles Bruder Prinz Oscar im Mai fiel seine Cousine Leonore, zwei Jahre alt, zwischendurch vom goldenen Stühlchen - und turnte ungerührt vor dem Taufbecken umher.

Los geht es am 9. September um elf Uhr mit dem Eintreffen der Königsfamilie und der Gäste, um zwölf beginnt dann die Taufe. Mit vollem Namen wird Alexander übrigens Prinz Alexander Erik Hubertus Bertil heißen. Im Anschluss lädt das Königspaar alle Gäste zu einem Empfang mit Mittagessen ein - das bleibt jedoch privat.