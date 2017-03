Schwerer Unfall bei Promi-Veranstaltung: Gerit Kling verletzt

Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich auf der Ostsee-Insel Usedom dieses Wochenende zahlreiche Promis versammelt, um an der Veranstaltung "Baltic Lights" teilzunehmen. Der Schauspieler Till Demtrøder hatte zum Charity-Hundeschlittenrennen eingeladen - doch der sportliche Wettkampf fand ein jähes Ende.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, verunglückte die TV-Schauspielerin Gerit Kling dort schwer. Gegen 13 Uhr soll ein Rettungshubschrauber am Strand gelandet sein, Notärzte mussten sich um die 51-Jährige kümmern. Fotos zeigen, wie Kling mit einer Krause um den Hals auf einer Trage befestigt wird. Später wurde sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Noch ist unklar, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, auch wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt. Laut "B.Z." war die Schauspielerin nach dem Sturz bei Bewusstsein und ansprechbar.



Auch Gerit Klings Schwester Anja Kling hat an dem Promi-Schlittenhunderennen teilgenommen

Kurz vor dem Rennen hatte Kling noch für Fotos am Strand posiert, ließ sich von Demtrøder interviewen. Nach dem Unfall-Schock wurde der Rest der Veranstaltung laut der "Bild"-Zeitung abgesagt. Vor Ort waren unter anderem auch Klings Schauspieler-Schwester Anja Kling, sowie Promis wie Susan Sideropoulos, Francis Fulton Smith, Andreas Hoppe, Katrin Sass oder die ehemalige Dschungelcamperin Nicole Mieth. Sie alle sollten auf einer sechs Kilometer langen Strecke am Strand an dem Rennen teilnehmen, sich von den Hunden in kleinen Wagen ziehen lassen. Rund 300 Huskys sollen extra für das Event auf die Insel gereist sein.

Die "Baltic Lights" fanden zum zweiten Mal statt, im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler Gedeon Burkhard ("Kommissar Rex") das Rennen mit den Husky-Hunden gewonnen. Der Spendenerlös der Veranstaltung geht an die Welthungerhilfe. Neben dem Promi-Rennen finden auch professionelle Wettkämpfe statt.