Wegen Knutschfotos mit The Weeknd: Bella Hadid sauer auf Selena Gomez

Ein junges Paar verlässt nach einem gemeinsamen Dinner ein Restaurant, kichert, schaut sich verliebt an. Immer wieder küsst die brünette Frau ihren Freund, umarmt ihn und nimmt seine Hand. Eigentlich eine ganz normale Szene aus dem Alltag eines Pärchens - in diesem Fall jedoch eine Sensation: Bei der jungen Frau und ihrer Begleitung handelt es sich um die beiden Superstars Selena Gomez und The Weeknd. Ein neues Traumpaar für die Musikwelt? Die Fotos, die das Nachrichtenportal TMZ exklusiv veröffentlichte, sprechen für sich.

TMZ Fotos Selena The Weeknd

Es funkte in Paris

Schon bei der "Victoria's Secret Fashion Show" in Paris im November soll es zwischen den Musikern gefunkt haben. Damals standen beide abwechselnd auf dem Laufsteg und begleiteten die Modenschau musikalisch. Nun haben sie sich auch abseits der Bühne wiedergesehen: "Es war ein romantisches Dinnerdate im Regen. Sie haben sich wie ein Pärchen verhalten, haben Pasta bestellt und das Essen geteilt. Sie schien sehr verknallt zu sein", zitiert das Magazin"People" einen Insider aus dem Umfeld Gomez'. Bisher soll die Beziehung zwischen den beiden Superstars nichts festes sein: "Es ist neu und nichts Ernstes", sagte der Insider.

Bella Hadid kündigt Selena Gomez die Freundschaft

Ob ernst gemeint oder nicht - einer Person dürften die Fotos trotzdem bitter aufstoßen: Bella Hadid, Ex-Freundin von The Weeknd und eine gute Freundin von Selena Gomez. Mit Hadid war The Weeknd, der bürgerlich Abel Tesfaye heißt, eineinhalb Jahre zusammen, die Trennung erfolgte einvernehmlich Anfang November. Ist es Zufall, dass der "Starboy"-Sänger zur gleichen Zeit seine neue Flamme kennengelernt hat?



Obwohl The Weeknd und Hadid im Guten auseinander gegangen waren, muss das Topmodel dennoch von den Fotos überrascht gewesen sein. Kurz nach Erscheinen der Knutsch-Bilder entfolgte sie ihrer Freundin Selena Gomez auf Instagram. Ein klares Statement! Beim nächsten Mädelsabend dürfte es einiges zu klären geben.